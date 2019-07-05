Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Романтика» в Новосибирске

ПАО Банк «ФК Открытие» аккредитовал жилой комплекс «Романтика» группы компаний «Дом-Строй». Благодаря аккредитации, банк сможет предложить будущим новоселам жилых домов по ул. Бориса Богаткова,192 А льготные и комфортные условия по ипотечному кредитованию.

Здания, возводимые с 2005 года компанией «Дом-Строй», сочетают яркость дизайна, новизну и элегантную уравновешенность, повышают его эстетический уровень и при этом органично вписывается в окружающую среду.

Жилой комплекс «Романтика» возводится в одном из самых динамично развивающихся районов Новосибирска — вблизи метро «Золотая Нива». Район имеет развитую инфраструктуру: рядом находятся гимназия, детские сады, фитнес-центр, торговые центры, аптеки и многое другое.

Комплекс состоит из 25-этажного жилого здания в классическом стиле. Имеет огороженную охраняемую территорию с системой видеонаблюдения. В комплексе имеется собственный двухуровневый подземный паркинг и наземная автостоянка. Авторский дизайн применен не только в проектировании самого дома, но и при благоустройстве территории. Во дворе-парке оборудованы безопасные детские и спортивные площадки, прогулочная аллея.

Территория комфорта и уюта для жильцов и гостей «Романтики» начинается с холла, который по элегантности не уступает reception пятизвездочных отелей и продолжается на каждом этаже с продуманным дизайн-кодом. В проекте предусмотрены различные виды квартир — от студий до пятикомнатных видовых квартир.

Комфортности и безопасности проживания способствует и расположение жилого комплекса внутри квартала, в стороне от шумных дорог и магистралей. Строительство комплекса будет завершено в 3 квартале 2021 года.

В настоящее время при приобретении квартиры в отделе продаж ГК «Дом-Строй» с помощью ипотечного кредита от банка «Открытие» действует льготная ставка на приобретение квартир в ЖК «Романтика».

Фото: пресс-служба банка