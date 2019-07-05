Энергетики СГК в следующем году планируют отремонтировать теплотрассу под Коммунальным мостом Новосибирска

Специалисты новосибирского теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в 2019 году продолжают масштабную диагностику магистральных трубопроводов. Плановое обследование теплотрассы в теле Коммунального моста показало предельный износ участков одного из ее трубопроводов.

Приоритетным проектом ремонтной кампании 2020 года может стать капитальный ремонт теплотрассы, проложенной в теле Коммунального моста над рекой Обь. В марте 2019 года служба контроля и антикоррозийной защиты теплосетевого подразделения СГК провела аккустическую томографию подающего трубопровода теплотрассы. По ее результатам выявлены участки с утонением стенки стальной трубы до предельного уровня и «нулевым остаточным ресурсом». Динамика дефектов и состояние металла говорит о том, что для предупреждения возможных аварийных ситуаций требуется капитальный ремонт тепломагистрали.

Теплотрасса под Коммунальным мостом введена в эксплуатацию в 1960 году. Она состоит из пяти трубопроводов диаметром 700 мм и протяженностью 934 м. Теплотрасса является основным магистральным выводом ТЭЦ-2, предназначенным для теплоснабжения районов Центрального округа города и большой части Октябрьского района правобережья Новосибирска. Она также служит для резервирования между зонами теплоснабжения ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5.

Отключение трубопровода в случае аварии может привести к ограничению теплоснабжения более тысячи зданий – жилых домов, социальных объектов, учреждений.

Стоимость работ по техническому перевооружению теплотрассы под Коммунальным мостом составит 140 млн рублей.

Напомним, ранее генеральный директор Сибирской генерирующей компании Степан Солженицын озвучил планы и сценарии ремонтной кампании на теплосетях Новосибирска в 2020 году. Он отметил, что приоритетом ремонтов в столице области так же, как и в нынешнем году, останутся магистральные сети. Сейчас разработаны несколько сценариев модернизации теплосетей, по самому «амбициозному» из них объем инвестиций на перекладку новосибирских тепломагистралей может достичь 800 миллионов рублей. Степан Солженицын подчеркнул, что все планы – по финансированию работ и перечню ремонтируемых объектов — СГК в обязательном порядке будет согласовывать с властями Новосибирска.

Фото: пресс-служба СГК