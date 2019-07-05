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Первая пятёрка кандидатов подала документы в избирком

Сегодня об участии в выборах мэра избирательную комиссию уведомил выдвиженец партии «Великое Отечество».
  • 05/07/2019, 12:53
Автор: Евгения Серёгина
Первая пятёрка кандидатов подала документы в избирком

Замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр  Трушакин подал документы в избирательную комиссию. Об этом сообщается на сайте муниципального избиркома. Таким образом, первая пятёрка заявивших о себе претендентов на пост градоначальника уже сформировалась.

Напомним, что Александра Трушакина в качестве кандидата утвердила партия «Великое Отечество». До этого он неоднократно участвовал в выборах разного уровня, как от различных политических партий («Яблоко», КПРРФ), так и в качестве самовыдвиженца.

Ранее документы в облизбирком подали координатор штаба Алексея Навального Сергей Бойко, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус («Российский общественный союз»), руководитель крестьянского хозяйства Алексей Южанин (Партия социальных реформ) и гендиректор ООО «Адвокат – плюс» Александр Южанин (партия Возрождения России).

Напомним, что выборы мэра Новосибирска состоятся 8 сентября. О своём желании участвовать заявили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин «Родина», депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зелёные»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), телеведущая Юлия Сапина («Гражданская платформа»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (партия Социальных реформ).

Фото из группы облизбиркома Вконтакте

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