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Ночь музеев-2021

  • 12/05/2021, 16:48
Автор: Марина Санькова
muzey
15 мая в Новосибирске будут работать 40 площадок, их организуют 23 участника акции, 12 из которых – музеи.

Тема очередной акции – «Больше, чем музей». Для горожан подготовили мероприятия традиционного формата: лектории, экскурсии, чтение сказок при свечах, а также новые: квизы, медиации, тесла-шоу, арт-коллаборации и другие.

— В этом году не будет работать одна из главных площадок – площадка на набережной около старого пролета моста. Это связано со строительством четвертого моста. Здание музея на набережной будет закрыто – там идут ремонтные работы, мы кардинально меняем входную зону и готовимся к созданию новой постоянной экспозиции, – отметила директор Музея Новосибирска Елена Щукина.

Главной площадкой музейной ночи станет «Контора инженера Будагова». Здесь будут задействованы внутреннее и прилегающее к музею пространства.

Восемь площадок Музея Новосибирска распределят по хронологии, сделают акценты на те события, которые имели место с конца XIX века до 1990-х годов. Также к акции присоединились Киноконцертный комплекс им. В. В. Маяковского, «Речфлот» и отель Gorskiy city hotel, на крыше которого впервые в рамках музейной ночи проводили экскурсию в 2019 году.

Программа, которую подготовили специалисты Музея Новосибирска, будет проходить с 18.00 до 00.00. Она ориентирована на разную аудиторию, поэтому родителям с детьми рекомендуют приходить в 18.00 и в 19.00 – для них подготовили игровые форматы на всех площадках.

Кроме этого, для горожан организуют трансляцию событий музейной ночи на базе кинотеатра им. Маяковского. В 19.00 на YouTube-каналах Музея Новосибирска и МЭР_И_Я горожане смогут заглянуть в музейные закулисья, посмотреть на ожившие предметы выставок, побывать на онлайн-включениях, а также послушать рассказы новосибирских деятелей искусств.

Программу «Ночи Музеев-2021» можно посмотреть на сайте Музея Новосибирска.

Фото: flickr.com автор: Алексей Хваль

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Ночь музеев музеи


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