Банк «Открытие» наградил педагогов-победителей конкурсов профессионального мастерства в Новосибирске

Банк «Открытие» в Новосибирске традиционно уделяет особое внимание поддержке учителей и воспитателей школ и детских дошкольных учреждений. Ежегодно он участвует в чествовании тех, кто стал победителем в различных профессиональных конкурсах, которые проводит департамент образования мэрии Новосибирска.

В 2021 году победителями городских конкурсов профессионального педагогического мастерства стали Наталья Худякова – учитель химии Второй новосибирской гимназии, победитель городского конкурса «Учитель года», Людмила Макаровская – воспитатель детского сада №421 имени С.Н.Ровбеля, победитель городского конкурса «Воспитатель года», Роман Панин – педагог дополнительного образования «Центра развития творчества детей и юношества «Заельцовский», победитель городского конкурса «Сердце отдаю детям», Диана Матвеева – учитель русского языка и литературы гимназии №11 «Гармония», победитель городского конкурса «Классный руководитель года», Марина Кузнецова – педагог-психолог детского сада №494, победитель городского конкурса «Педагог-психолог года», Елена Гайтанова – учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №178, победитель городского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя» и Ангелина Арнгольд – воспитатель детского сада №421 имени С.Н.Ровбеля», победитель городского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые педагоги дошкольных образовательных организаций».

Наталье Худяковой был вручен ноутбук, всем остальным победителям – смартфоны.

По словам Вячеслава Брюханова, «Период пандемии – сложное время для всех нас, время переосмысления подходов и ценностей. В соответствии с новыми вызовами мы вынуждены меняться сами и изменять мир вокруг себя. Для педагогов и школьников этот период стал годом активных перемен в связи с переходом на дистанционное обучение, пришлось оперативно внедрять новые технологии и новые подходы. Профессия педагога приобретает в этой связи все большее значение, и сегодня можно и нужно говорить не только о подвиге врачей, но и о подвиге педагогов. Поддержку работников социально значимых профессий банк «Открытие» рассматривает как свою важную миссию. Это направление мы планируем всячески развивать и укреплять в дальнейшем».