Монополисты отказывают гражданам и предпринимателям в предоставлении услуг

ООО «Городские газовые сети» (ГГС) привлечено к административной ответственности за отказ гражданину в технологическом присоединении его дома к сетям газораспределения. Как сообщила пресс-служба УФАС Новосибирской области, в соответствии с перечнем потребителей, объекты которых подключены к газопроводу и с которыми у общества заключены договоры поставки газа, общий максимальный расход газа по указанным договорам не достигает размера максимальной пропускной способности ШРП-1 пос. Матвеевка-1, от которого осуществляется, в том числе, газоснабжение улицы заявителя. Кроме того, объект заявителя был учтен ГГС при определении общей суммы максимального часового расхода газа по выданным ТУ на подключение к указанным газораспределительным сетям, т.е. мощность в размере 2,5 куб. м./ч была ранее выделена для подключения объекта.

— Это свидетельствует о том, что максимальная пропускная способность рассматриваемых газораспределительных сетей на дату обращения гражданина с запросом на выдачу ТУ в ОАО «Городские газовые сети», а также в настоящее время, не исчерпана, — пояснили в пресс-службе ведомства.

УФАС приняло решение, что действия «Городских газовых сетей» не обоснованы и не соответствуют правилам подключения объектов капитального строительства к сетям. В итоге компании было вынесено предупреждение, в связи с тем, что оно является малым предприятием, а также выдано представление устранить причины нарушения.

ОАО «Городские газовые сети» — одна из газораспределительных организаций Новосибирской области. Создано в 2009 году Компания являлась партнёром мэрии города Новосибирска в реализации ведомственной целевой программы «Газификации города Новосибирска» на 2011 – 2017 годы. Судя по информации, размещенной на сайте компании, 25% акций ГГС принадлежит МУП «Энергия» города Новосибирска, 50% — ООО «Сибспецстроймонтаж».

Антимонопольное законодательство нарушил и искитимский ООО «Водоканал». Компания ООО «Квартал-С» обратилась в УФАС в связи с тем, что «Водоканал» уклонялся от заключения договора о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения строящихся многоквартирных жилых домов.

— ООО «Водоканал» в качестве обоснования ссылалось на отсутствие технической возможности в связи с необходимостью реконструкции Левого водопровода, — сообщила пресс-служба ведомства.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с федеральным законодательством, в такой ситуации ресурсоснабжающая организация была обязана в течение 30 дней со дня поступления заявления ООО «Квартал-С» обратиться в уполномоченный орган региона с предложением о включении в инвестиционную программу мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения объекта заявителя. В итоге на общество наложен административный штраф в размере 100 000 рублей.

ООО «Квартал-С» (связана с бердским бизнесменом Виктором Голубевым) ведет в Искитиме строительство микрорайона «Ясный». Кроме того, недавно она получила площадку под строительство многоэтажного дома в микрорайоне «Южный». Собственником ООО «Водоканал» является администрация города Искитима.