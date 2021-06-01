Банк «Открытие» наградил победителей «Чемпионата идей» в Новосибирске

Для участия им было необходимо предложить свои идеи по повышению привлекательности «Открытия» для клиентов и сотрудников банка. Инициатива проведения чемпионата принадлежит управляющему Сибирским филиалом банка Вячеславу Брюханову.

Целью проекта было узнать от самых молодых сотрудников-практикантов интересные и яркие идеи по тому, как сделать банк более привлекательным, открытым и комфортным для клиентов, как улучшить социально- психологический климат в коллективе и эмоциональное состояние сотрудников, как создать лояльное и позитивное отношение к бренду банка «Открытие» среди студентов. Финальная цель – создать сильный кадровый резерв для банка.

В чемпионате приняли участие студенты из шести новосибирских офисов банка – Центрального, Бердского, На Челюскинцев, на проспекте Карла Маркса, офиса на Первомайской и на Красном проспекте. В индивидуальных и групповых проектах призы за самые интересные идеи – такие как «Оранжевое настроение» и «Маркер настроения», «Тест-драйв продукта», «План захвата территорий» и другие были вручены Анастасии Шамановой, Юлии Исаевой, Елене Москвиной, Азизе Хабибуллиной, Виктории Рамбургер, Софье Билло, Виктории Борисовой и Анастасии Печенкиной.

«Студенты-чемпионы» отметили, что в таком формате проходить практику в банке не только интересно, но и полезно: приобретаешь навык креативного подхода к решению стандартных задач и к предложению продуктов клиентам, понимаешь, как и от чего зависят отношения в коллективе и как на это можно повлиять самому. Кстати, некоторые из победителей уже приняли для себя решение о трудоустройстве после практики в банк «Открытие».