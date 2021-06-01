Теперь общая территория грамотно зонирована. Здесь сформируется свой микроклимат. Деревья и кустарники защитят от шума и пыли, ветра. А цветники наполнят сад изысканным ароматом и великолепным буйством красок в период цветения.
Как происходит озеленение: основные принципы и этапы
Озеленение выполняют с учетом нескольких факторов:
Важно распланировать территорию, определить зоны отдыха и озеленения, распланировать садовые дорожки, подобрать растительность с учетом климата, специфики почв и светлых/затененных участков.
Озеленение приусадебной территории происходит в несколько этапов и обязательно включает следующие работы:
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С посадочным материалом работают аккуратно и бережно. Именно в этом залог дальнейшего успеха. Лучше приобрести все необходимые древесные, кустарниковые и цветочные растения в питомнике, где они отобраны по качественным показателям и защищены от вредителей.
Клумбы формируют у парадного входа в дом, подчеркивают цветами границы дорожек, высаживают красивые растения вблизи водоемов. Цветники проектируют желаемой формы из всевозможных растений: декоративных и цветущих, однолетников и многолетников, вьющихся, высокорослых и почвопокровных.
Посадка газона также очень серьезное дело. Травы выбирают, учитывая особенности почвы, а также вид самого газона:
Особенности озеленения участка
Озеленяют территорию не только, чтобы наполнить ее красотой и приятными ароматами, изумительной зеленью. Растения задерживают ветер, пыль, внешний шум. Хорошо очищают воздух и легко справляются с функциональной организацией пространства. Летом дают тень, спасая от палящих солнечных лучей.
С деревьями, кустарниками, цветами и газоном участок оживает прямо на глазах, становится уютным и романтичным. Исчезает пустота и открытость перед всем миром. Сразу же создается красивый и приятный уголок для жизни.
Фото с сайта Северное поместье
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