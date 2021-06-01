Реальные доходы населения снизились больше, чем на 10%

Cоветский и российский экономист, академик РАН Абел Аганбегян:

— Ведущие экономические показатели, характеризующие объем производства в стране показывают, что валовый внутренний продукт снизился ненамного, в 2020 году на 3%. А промышленность снизилась еще меньше, на 2,9%. Это один из самых низких показателей в мире среди стран.

Но экономика не сводится к производству товаров и предоставлению услуг. В экономике важное значение имеют показатели благосостояния, реальные доходы, заработная плата, пенсии, потребление населения. Эти показатели снизились немного больше. Например, реально располагаемые доходы в кризис 2020 года снизились на 3,5%, еще больше снизилось конечное потребление домашних хозяйств. Но у нас кризис сформировался на базе стагнации, которая длилась семь лет. Она началась в 2013 году и продолжалась до первого квартала включительно 2020 года, а потом эта стагнация переросла в кризис – в связи с коронавирусной пандемией, нефтегазовым кризисом, падением цен на нефть, газ и уголь, объемов экспорта. Это сформировало наш кризис.

Реальные доходы населения за годы стагнации снизились больше, чем на 10%. То есть максимально реальные доходы у населения были в 2013 году, с того момента они сократились на 13-14%. На 11% сократилось конечное потребление домашних хозяйств, розничный товарооборот на душу населения и платные услуги тоже сократились на 9-10% в пандемию, а всего за это время примерно на 13%. И для того, чтобы начать социально-экономический рост, нам недостаточно восстановиться к 2019 году. Потому что показатель 2019 года имеет очень низкий платежеспособный спрос. А от платежеспособного спроса зависит то, куда вы денете то, что произвели. Ведь фонд потребления населения с учетом покупки жилья – это 60% всего валового внутреннего продукта. И эти 60% в среднем сократились на 12-13%. И это максимальные цифры в мире, ни в каких развитых странах доходы на 10% не падали.