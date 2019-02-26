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Банк «Открытие» помогает женщинам Сибири открыть свое дело

  • 26/02/2019, 11:33
В рамках федерального проекта «Мама-предприниматель» представительницы 7 регионов СФО могут пройти бесплатное обучение, получить грант и открыть собственный бизнес.

Банк «Открытие» помогает женщинам Сибири открыть свое дело С 25 февраля проект проходит уже во втором сибирском городе — Горно-Алтайске.  До конца года проект охватит 50 регионов страны, в том числе, в Красноярске, Барнауле, Кемерово, Новосибирске и Омске. Благодаря экспертизе ПАО «Банк «Открытие» проект выйдет на новый профессиональный уровень.

Сегодня женщины-предприниматели составляют не более трети российского малого бизнеса. Между тем, желающих попробовать себя в собственном деле среди россиянок достаточно много, и они могут составить гораздо большую долю в сегменте руководителей предприятий малого бизнеса. Главные проблемы, стоящие перед ними, — недостаток дополнительного образования и опыта в сфере бизнеса, умения привлечения средств для открытия своего дела. Помочь в этом призван совместный проект «Мама-предприниматель», организованный Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Корпорацией МСП и благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее». Федеральным партнером выступает банк «Открытие».

Образовательный проект «Мама-предприниматель» проводится с целью формирования у будущих женщин-предпринимателей компетенций и навыков, необходимых для запуска собственного бизнеса. Каждый этап длится пять дней в офлайн-формате с февраля по декабрь. В течение этого времени девушки активно разрабатывают свои бизнес-идеи при поддержке профессиональных тренеров и учатся у опытных предпринимателей. В конце проходит финальный конкурс бизнес-планов, на котором участницы проекта защищают свои проекты перед экспертным жюри. В середине февраля проект «Мама-предприниматель»  проходил в Иркутске, где в обучении приняло участие 30 человек и было отобрано 35 проектов.

В рамках партнерства все участники программы могут воспользоваться специальными предложениями от Банка «Открытие», в числе которых бесплатное открытие и обслуживание расчетного счета, а также бесплатное обучение на платформе Open Academy. Победители конкурса «Мама-предприниматель» получат гранты в размере 100 тысяч рублей от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» и сертификаты на обслуживание в Банке «Открытие».

Подробные условия для участников проекта «Мама-предприниматель» на сайте Банка.

Фото: пресс-служба банка

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