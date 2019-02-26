«ГофроМастер» расширяет ассортимент в инвестпроекте

— В процессе запуска первой очереди проекта по производству гофроупаковки на площадке в поселке Красный Яр мы приняли решение укомплектовать завод еще двумя самыми современными высокотехнологичными линями. Одна из них — автоматическая линия BOBST8.20 для производства чертырехклапанного ящика с печатью. Мы закупили самое современное высокотехнологичное оборудование, в конце февраля оно должно поступить на таможню. Инвестиции составили более 120 млн рублей, — рассказалInfoPro54 гендиректор ООО «ГофроМастер» Игорь Диденко.

По его словам, эта линия уникальна, за Уралом подобного оборудования нет ни на одном предприятии. Запустить ее в эксплуатацию компания планирует к майским праздникам.

— В процессе производства готового изделия на гофрокартон не оказывается механического воздействия. Из-за этого при одном и том же сырье мы можем получить продукцию более высокого качества, либо используя более дешевое сырье меньшего граммажа, получим те же самые технические характеристики, необходимые потребителю при транспортировке, -— уточнил Диденко.

— На этой линии мы формируем готовый ящик, а партнер-производитель только упаковывает в него продукцию, закрывает крышкой и заклеивает внутренним скотчем. Раньше такой продукции в России не было, — заявляет собеседник InfoPro54.

Кроме того, «ГофроМастер» закупил две линии по шеститочечной склейке, которые производят сложные шоу-боксы — особенно востребованные в последнее время у торговых сетей «американские» ящики (крышка/дно).

Запуск этой линии позволил компании выиграть тендер «Почты России» на поставки почтовых ящиков в отделения от Урала до Дальнего Востока. По словам Диденко, сегодня «ГофроМастер» уже отгружает в почтамты инновационные коробки, которые собираются из сложным образом сформированных листов.

Сейчас на инвестиционной площадке в поселке Красный Яр предприятие группы — АО «Новосибирский КБК» — развивает первую очередь проекта, где работают 5 перерабатывающих линий. Производство было запущено осенью 2018 года. Создано 220 рабочих мест. В третьем квартале инвестор намерен открыть вторую очередь проекта — переработку макулатуры и производство бумаги для гофрирования.

— Все идет по плану, в третьем квартале мы приступим к тестовому выпуску бумаги из макулатуры. Сейчас мы везем сырье для гофроупаковки за тысячи километров: из Братска, Архангельска, а осенью у нас появится местный производитель, — пояснил Диденко.

Инвестиции в проект идут согласно бизнес-плану. Однако, по словам Игоря Диденко удорожание, в связи с ростом курса доллара, стоимости оборудования, которое закупалось за рубежом и инфляции, составило минимум 10%.

На инвестсовете в правительстве Новосибирской области в начале февраля 2018 года Игорь Диденко пояснял, что на площадке в поселке Красный Яр компания планирует построить бумажную фабрику производительностью 36 тысяч тонн макулатуры в год. На гофрозаводе она будет перерабатываться в гофроупаковку и гофрокартон — 72 млн кв. м или более 150 млн различных гофроящиков (от пиццы до холодильников) в год. Совокупная стоимость проекта на тот момент составляла более 1,5 млрд рублей. Компания также рассчитывала принять участие в утилизации бумаги, картона и бумажной упаковки — от 33% до 40% от всего объема ТКО, который формируется в Новосибирске.

АО «Новосибирский КБК» создана для реализации проекта в 2007 году. Является дочерним предприятием ООО Компания «ГофроМастер» — крупного производителя упаковки из гофрокартона с 2006 года.

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