Промсвязьбанк открыл ГК «Обувь России» кредитную линию на 3 млрд рублей

В рамках него банк предоставляет группе возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года. Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.

— Мы рады началу сотрудничеству с одним из крупнейших банков нашей страны, что открывает для нас новые возможности по финансированию развития бизнеса, — комментирует Антон Титов, директор ГК «Обувь России». — В последние два года мы активно наращиваем объемы по всем основным направлениям, включая розничную сеть и обувное производство. У нас также амбициозные планы по росту и на этот год, что позволит нам укрепить лидерские позиции на рынке. Поэтому финансовая поддержка Промсвязьбанка сыграет важную роль в реализации долгосрочной программы развития нашей компании.

— Важной задачей для Промсвязьбанка является развитие и поддержка отечественных производителей. Для нас это одна из возможностей по реализации задач, поставленных перед банком государством, — комментирует директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин. — Компания «Обувь России» динамично растет, модернизирует производственные мощности, внедряет новые технологии и расширяет свое присутствие по всей стране. Мы ценим тот факт, что можем внести свой вклад в развитие бизнеса «Обуви России» и тем самым способствовать становлению легкой промышленности в нашей стране в целом и обувной отрасли в частности.