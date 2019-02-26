 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Промсвязьбанк открыл ГК «Обувь России» кредитную линию на 3 млрд рублей

  • 26/02/2019, 11:28
ПАО Промсвязьбанк и группа компаний «Обувь России» подписали кредитное соглашение на сумму 3 млрд рублей.

Промсвязьбанк открыл ГК «Обувь России» кредитную линию на 3 млрд рублей В рамках него банк предоставляет группе возобновляемую кредитную линию сроком на 4 года. Привлеченные денежные средства «Обувь России» направит на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.

— Мы рады началу сотрудничеству с одним из крупнейших банков нашей страны, что открывает для нас новые возможности по финансированию развития бизнеса, — комментирует Антон Титов, директор ГК «Обувь России». — В последние два года мы активно наращиваем объемы по всем основным направлениям, включая розничную сеть и обувное производство. У нас также амбициозные планы по росту и на этот год, что позволит нам укрепить лидерские позиции на рынке. Поэтому финансовая поддержка Промсвязьбанка сыграет важную роль в реализации долгосрочной программы развития нашей компании.

— Важной задачей для Промсвязьбанка является развитие и поддержка отечественных производителей. Для нас это одна из возможностей по реализации задач, поставленных перед банком государством, — комментирует директор департамента крупных корпоративных клиентов Промсвязьбанка Артем Шашкин. — Компания «Обувь России» динамично растет, модернизирует производственные мощности, внедряет новые технологии и расширяет свое присутствие по всей стране. Мы ценим тот факт, что можем внести свой вклад в развитие бизнеса «Обуви России» и тем самым способствовать становлению легкой промышленности в нашей стране в целом и обувной отрасли в частности.

Выручка «Обуви России» в 2018 году увеличилась на 9% до 11,53 млрд рублей. Компанией было открыто 192 новых магазинах, включая 144 собственных. Компания существенно расширила географию сбыта, выйдя в более чем 80 новых городов. В этом году «Обувь России» планирует сохранить темпы роста, открыв 100-150 новых магазинов.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Полпред обсудил с руководством НАЗ им Чкалова возможности диверсификации производства

Полпред обсудил с руководством НАЗ им. Чкалова возможности диверсификации производства

26/02/2019, 10:51
Специалистами предприятия разрабатываются технологии, которые могут использоваться в гражданских отраслях производства.
Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

26/02/2019, 10:15
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Андрей Травников.
«Обувь России» взяла кредит

«Обувь России» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

25/02/2019, 18:22
Средства пойдут на пополнение оборотного капитала и финансирование текущей деятельности группы.

Актуальный разговор

Андрей Бекарев анализирует ситуацию на фармацевтическом рынке

«Большая часть производств и инноваций у нас появляется и развивается, не благодаря, а вопреки»

Все материалы
Новости

Объявлены новые торги на проведение работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

26/02/2019, 12:56

Сибирский офис «ИНТАЛЕВ» и Клуб Директоров представляют платформу «ПРО финансы»

26/02/2019, 12:52

«Синдром эмоционального выгорания: о чем не знает Google»

26/02/2019, 12:20

«ГофроМастер» расширяет ассортимент в инвестпроекте

26/02/2019, 11:38

Новосибирск на 63 месте в России по размеру тарифа на вывоз ТКО

26/02/2019, 11:18

Полпред обсудил с руководством НАЗ им. Чкалова возможности диверсификации производства

26/02/2019, 10:51

Международный форум TransSiberia пройдет в Новосибирске с 22 по 25 мая

26/02/2019, 10:15

«Обувь России» взяла кредит на сумму 3 млрд рублей

25/02/2019, 18:22

Центр генетических технологий — флагман ННЦ

25/02/2019, 17:33

Новосибирская область примет Всероссийский театральный марафон

25/02/2019, 16:39

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска