Банк «Открытие» увеличивает доходность по накопительным счетам до 7% годовых

Получить максимальную доходность до 7% годовых клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей.

Повысить ставку по накопительному счету можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке «Повысить ставку». Далее необходимо выбрать срок повышения и подтвердить свой выбор.

Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 6% годовых.

Накопительный счет можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по накопительным счетам можно на сайте банка.