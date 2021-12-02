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Работу мэрии Новосибирска нужно переводить с процессного действа на достижение результата

Депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус не уверена, что муниципальные чиновники будут работать лучше после повышения зарплаты:
  • 02/12/2021, 11:54

— Зарплата младшему и среднему персоналу в мэрии увеличится на 12-13% (помимо инфляционного увеличения на 3,9%). И это хорошо.

Но стоит ли ожидать, что от этого мэрия будет работать лучше? Не уверена.

Кому и на сколько повысят зарплату?

Вчера на заседании комиссии по контролю за деятельностью мэрии мы рассматривали вопрос о перспективах повышения зарплат специалистам, консультантам, заместителям начальников и начальникам отделов мэрии Новосибирска.

Планируется, что после принятия соответствующего решения на сессии Горсовета (3 декабря) зарплата этим сотрудникам мэрии увеличится на 12-13% (помимо планируемой инфляционной индексации на 3,9%). В итоге зарплата этих сотрудников увеличится на 3-4 тысячи рублей в месяц. Зарплата главного специалиста с 22 тысяч рублей возрастет до 25 тысяч, а зарплата начальника отдела — с 46 тысяч примерно до 50 тысяч рублей. Представленные суммы будут выдаваться на руки, это уже суммы без налогов.

Это увеличение зарплат будет стоить бюджету Новосибирска около 107-110 млн рублей в год.

Текучка кадров

Важно понимать, даже с учетом повышения эти зарплаты не соответствуют уровню зарплат на аналогичных должностях в региональной власти. Так, начальник отдела там получает около 70 тысяч рублей (в мэрии после увеличения будет получать около 50 тысяч).

Наблюдается очевидная текучка кадров. По информации мэрии, около 30% вакансий свободны.

Конечно, хорошего в этом ничего нет.

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Дальнейшее увеличение

В финальной части обсуждения темы на комиссии мы договорились о том, что в следующем году снова необходимо планировать увеличение оплаты труда среднему и низшему звену. Но действовать более дифференцированно. Разумно говорить о пересмотре подходов в оплате.

На мой взгляд, можно и нужно платить высокие зарплаты за достойные результаты. Для этого, по моему убеждению, необходимо в целом пересмотреть подходы в работе мэрии. Переводить работу с процессного действа на деятельность, направленную на достижение конкретных результатов, с премиальными выплатами в соответствии с достигнутыми результатами.

А для этого необходимо перестроить систему работы мэрии в целом. При действующем мэре, думаю, это нереально. Я вижу, как он принимает серьезные управленческие решения. На мой взгляд, они имеют мало отношения к стремлению повысить эффективность работы вверенной ему структуры.

Вывод

В моем понимании, увеличение зарплат сотрудникам — это, конечно, дело доброе и хорошее, но оно не приведет к ощутимому улучшению работы мэрии в целом.

Для решения этой задачи нужно начинать с другого. Делать очевидные, понятные любому бизнесу шаги. Определять целевые показатели и строить соответствующую систему по их достижению, пересматривая и оптимизируя все процессы.

При текущем мэре эта работа не будет реализована.

По материалам публикации на странице Натальи Пинус в Facebook

Фото со страницы Натальи Пинус «ВКонтакте»

Мнение эксперта может не совпадать с мнением редакции

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : зарплаты депутаты власть


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