Смотреть близко и далеко одновременно — реально

Единственная в России установка, разработанная учеными СО РАН, позволяет изготавливать матрицы для последующего выпуска интраокулярных линз нового поколения. Их отличие в том, что человек, имеющий проблемы со зрением, сможет одновременно одинаково качественно различать как ближние, так и дальние объекты, не перестраивая при этом глаза. Об этом в рамках пресс-тура рассказал замдиректора по научной работе Института информатики и электрометрии СО РАН, заведующий лабораторией дифракционной оптики Виктор Корольков.

— У людей с определенного возраста возникают проблемы со зрением, — рассказывает ученый.— Происходит помутнение хрусталика. Искусственный хрусталик может быть однофокусным: вы будете хорошо читать, но для вождения понадобятся очки для дали. Мы разработали линзы, позволяющие видеть и вблизи, и вдали. Естественный хрусталик растяжением и сжатием можно перестроить на зрение вблизи и вдали. Здесь же одновременно выстраивается изображение ближних и дальних объектов. Оказывается, человеческий мозг может разобраться в этой сложной картине и переориентироваться. В основе этой технологии лежат дифракционные элементы, которые здесь и производят.

Производство самих линз уже осуществляет нижегородская компания «Репер».

— Мы не просто технологию поставляем, вся эта технологическая цепочка нигде в мире не используется, — говорит Корольков. — Во всем мире такие линзы производят путем алмазного точения: замораживают кусок полимера и на нем вытачивают рельеф. Это приводит к тому, что полимер рвется, и в течение нескольких лет на линзе может вырасти катаракта, то есть проблема старая остается. На наших линзах, которые производят в Нижнем Новгороде, она не может возникнуть снова, потому что там другая технология, и разорванных молекул полимеров не возникает.

При этом, как рассказывает ученый, данная разработка применяется и в более сложной части оптики, в частности при изготовлении телескопов и микроскопов.