Банк «Открытие» в Новосибирске запустил новую программу рефинансирования кредитов для малого и среднего бизнеса

Рефинансировать можно кредит стороннего банка на сумму от 300 тыс. рублей по ставке от 8% годовых без взимания комиссий.

«При рассмотрении заявки в рамках данной программы банк использует упрощенную процедуру рассмотрения, что сокращает время принятия решения банком и экономит самый важный ресурс — время клиента. На сегодняшний день это одно из лучших предложений на рынке рефинансирования бизнес-кредитов. Воспользоваться программой можно в период с 20 сентября по 31 декабря 2021 года», — отмечает Ольга Гринько, заместитель управляющего по малому и среднему бизнесу Сибирского филиала банка «Открытие» (ПАО).