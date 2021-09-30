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Справоросс Аксененко благодарен коллегам по Заксобранию за победу на выборах

  • 30/09/2021, 11:55
Автор:
Новости Новосибирска
Двое депутатов Заксобрания переходят из регионального парламента в Госдуму.

В начале сентябрьской сессии депутаты Заксобрания простились со своими коллегами — единороссом Олегом Иванинским и справороссом Александром Аксененко. Они были избраны депутатами Госдумы на территориях избирательных округов №135 и №137. Как доложил вице-спикер Заксобрания Валерий Ильенко, оба депутата уже подали заявления о досрочном сложении полномочий в региональном парламенте.

Хочу поблагодарить коллег-депутатов за плодотворный совместный труд, заявил, обращаясь на прощание к депутатам, Александр Аксененко. Половина зала внесла вклад в мою победу на прошедших выборах (В Госдуму. Ред.), вы, Андрей Иванович (Шимкив, председатель Заксобрания. Ред.), вы, Андрей Борисович (Панферов, первый вице-спикер Заксобрания, замсекретаря реготделения «Единой России». — Ред.). Буду постоянно на связи, готов работать на благо Новосибирска.

Стоит напомнить, что результаты выборов вызвали неоднозначную оценку у их участников. Если по округу №135, где победил Иванинский, вопросов не возникло, то результаты по округу №137 намерены оспорить коммунисты. Об этом они уже заявляли неоднократно. В начале подсчета голосов на округе лидировал кандидат от КПРФ, экс-глава Первомайского района, однако после довольно продолжительной паузы данные, начавшие поступать из сельских районов, изменили расклад с точностью до наоборот, и значительную роль в этом сыграл Сузунский район, продемонстрировавший наибольшую поддержку Александру Аксененко как кандидату от «Справедливой России», а также списку партии «Единая Россия». От этого района в региональном парламенте работает председатель Заксобрания Андрей Шимкив. Впрочем, лидер реготделения партии, мэр Новосибирска Анатолий Локоть признал итоги выборов. Об этом он заявлял в начале сентябрьской сессии горсовета Новосибирска.

Как уже сообщалось, мандат Александра Аксененко, который в 2020 году избирался в Заксобрании по списку партии «Справедливая Россия», должен отойти одному из кандидатов, следующих по списку. Наиболее вероятный претендент — гендиректор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. Что касается Олега Иванинского, ранее избранного в Заксобрание на территории округа №4 (Барабинский и Здвинский районы), то, по информации избирательной комиссии Новосибирской области, дополнительные выборы депутата Заксобрания должны пройти в единый день голосования в сентябре следующего года.

Стоит отметить, что Олег Иванинский вчера сложил с себя полномочия главврача онкодиспансера в связи с переходом на работу в Госдуму. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.  Исполняющим обязанности главного врача, по его словам, назначен Вадим Захаров.

Фото пресс-службы Заксобрания

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Рубрики : Власть Политика

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : политика заксобрание Госдума выборы власть


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