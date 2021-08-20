Россияне массово выбирают отдых в Абхазии

Россияне решили проводить свой отпуск в Абхазии, на что указывает популярность курорта, выросшая более чем на 20 %, сообщает ГЛАС.ru. Туристические операторы объясняют это недовольством путешественников введением ограничительных мер на курортах Кубани.

По информации портала Ассоциации туроператоров России, спрос на курорты Абхазии за август уже увеличился на 20-25 %. Однако на официальных сайтах только 5 % жилья забронировано туристами на конец августа и начало сентября. Туристическое агентство «Русский Экспресс» предположило, что популярность Абхазии может продолжать расти и в октябре (при условии хорошей погоды).

Специалисты туристического оператора «Мультитур» не исключают, что Абхазия не сможет разместить всех желающих, которые отказались от прививки и не смогли поехать отдыхать в Краснодарский край, из-за небольшого номерного фонда.

Напомним, что с 1 августа отели и санатории Краснодарского края принимают только путешественников, имеющих сертификат о вакцинации от коронавируса. Данная мера не коснулась тех, кто имеет справку из медицинского учреждения о противопоказаниях к прививке.

Ранее в августе россияне назвали три самых желанных зарубежных направления для путешествия в бархатный сезон. Оказалось, что большинство туристов мечтает провести отпуск в Турции, на втором месте — Италия, на третьем — Греция.