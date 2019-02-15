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Банк «Открытие» заключил соглашения о стратегическом партнерстве с шестью регионами России

  • 15/02/2019, 13:31
Соглашения о сотрудничестве заключены с Краснодарским краем, Вологодской и Пензенской областями, республиками Коми, Карелия и Удмуртия.

14 февраля на Российском инвестиционном форуме в Сочи банк «Открытие» заключил соглашение о сотрудничестве в экономической, инвестиционной и социальной сферах с 6 регионами: Краснодарским кБанк «Открытие» заключил соглашения о стратегическом партнерствераем, Вологодской и Пензенской областями, республиками Коми, Карелия и Удмуртия, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

ПАО Банк «ФК Открытие» рассматривает партнёрство в проектах по строительству фармацевтического завода в Красноармейском районе Краснодарского края, цементного завода «Горный» в Новороссийске, объектов лесоперерабатывающей промышленности на севере Республики Карелия, образовательных учреждений в Пензенской области и Республике Коми, проектах капитального ремонта дорожной инфраструктуры Вологодской области, готов принять участие в создании единой площадки для стартапов малого и среднего бизнеса в Удмуртии.

Банк считает перспективным для регионов привлечение денег для инвестиций и покрытия дефицитов через эмиссию субфедеральных облигационных бумаг. Банк готов выступать организатором этих размещений, а также активно инвестировать в развитие регионов, вкладывая средства в ключевые инфраструктурные проекты, в том числе те, что реализуются в рамках государственно-частного партнерства.

— Мы обсудили с губернаторами и главами республик целый ряд конкретных проектов, в том числе касающихся строительства детских садов, школ, центров профессионального среднего образования, а также финансирования теплоэнергетики и дорожной инфраструктуры. В выборе проектов мы исходим из потребности региона. Трехлетняя стратегия нашего банка предполагает активную работу на рынке госсектора и получение статуса надежного партнера и опорного банка для регионов, — сообщил член правления, руководитель блока управления региональной сетью банка «Открытие» Александр Пахомов.

По словам Александра Пахомова, банк «Открытие» начал развивать направление работы с госсектором в четвертом квартале 2018 года и сразу добился заметных результатов. Банк выиграл в ноябре-декабре 14 аукционов по финансированию дефицита бюджета Субъектов РФ и муниципальных образований на сумму более 20 млрд рублей, что составляет около 10% объема всех аукционов этого периода.

— В рамках ГЧП мы обсуждаем строительство региональных объектов социального назначения с общим объемом финансирования 24 млрд руб. Дополнительно в первом квартале мы планируем принять участие в аукционах по финансированию дефицита бюджета субъектов РФ и муниципальных образований в объеме более 50 млрд рублей, — рассказал Александр Пахомов.

Фото: пресс-служба банка

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