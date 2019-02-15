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В мэрии Новосибирска будет создан комитет по экологии

Вопрос о его формировании будет вынесен на мартовскую сессию Совета депутатов Новосибирска.
  • 15/02/2019, 13:23
В мэрии Новосибирска будет создан комитет по экологии

Мэр Анатолий Локоть поручил создать комитет по экологии – подразделение в структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в городе последние годы вопросам экологии уделяется большое внимание.

— Работа ведется большая, но очень важно сделать ее системной, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Необходимо комплексно мониторить состояние окружающей среды, привлекать к этим вопросам специалистов – именно этим займется новый комитет.

Вопрос о создании комитета по экологии будет вынесен на мартовскую сессию Совета депутатов Новосибирска.

Фото: Ростислав Нетисов

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