В мэрии Новосибирска будет создан комитет по экологии

Мэр Анатолий Локоть поручил создать комитет по экологии – подразделение в структуре департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в городе последние годы вопросам экологии уделяется большое внимание.

— Работа ведется большая, но очень важно сделать ее системной, — отметил мэр Анатолий Локоть. — Необходимо комплексно мониторить состояние окружающей среды, привлекать к этим вопросам специалистов – именно этим займется новый комитет.

Вопрос о создании комитета по экологии будет вынесен на мартовскую сессию Совета депутатов Новосибирска.

Фото: Ростислав Нетисов