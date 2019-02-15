В январе трансферный пассажиропоток аэропорта Толмачёво вырос на 47%

За первый месяц 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 459 429 пассажиров (+16%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 315 319 (+19,9%), на международных — 144 110 (+8,3%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам января увеличилось на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%.

В пресс-службе рассказали, что самыми динамичными направлениями января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Пермь (+123,5%), Ханты-Мансийск (+118,2%), Кызыл (+112,7%), Нерюнгри (+102,1%), Благовещенск (+98,4%), Челябинск (+74,7%), Омск (+72,2%), Магадан (+65,2%), Улан-Удэ (+64,3%). На международных — Наманган (+200,7%), Тбилиси (+112,3%), Фукуок (+98,4%), Ташкент (+71,3%), Камрань (+69,3%), Прага (+54,8%), Сеул (+37%).

При этом самыми популярными направлениями января среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Бангкок, Камрань, Пхукет, Бишкек, Ош и Ташкент.

В январе аэропорт обслужил 2 307 самолёто-вылетов (+13,3% к аналогичному периоду прошлого года) и 2 012 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa