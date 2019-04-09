 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Банк «Открытие» запустил пилотный проект для МСБ в Новосибирске «РКО+Эквайринг»

  • 09/04/2019, 14:17
Важным условием является приобретение терминала у партнера банка.

Банк «Открытие»При подключении одного из пакетов расчетно-кассового обслуживания «Первый шаг», «Быстрый рост» или «Свое дело», клиент ПАО Банк «ФК Открытие» получает ставку по эквайрингу от 0,99%. Важным условием является приобретение терминала у партнера банка.

 

Приобретение такого коробочного продукта позволит предпринимателям города существенно сэкономить на расходах по эквайрингу и пустить эти средства на развитие бизнеса.

 

«Пилотный проект будет проходить в Новосибирске в течение трех недель. Специалисты банка смогут определить, насколько интересен этот продукт предпринимателям города, а также выяснить, как можно сделать продукт лучше или процесс подключения еще удобнее», — отметил Директор Департамента транзакционного бизнеса Сергей Животягин.

 

После апробирования в Новосибирске продукт «РКО+Эквайринг» будет тиражирован по всем регионам присутствия банка «Открытие». 

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

У автосалона на ул. Дачной новый хозяин

У автосалона на ул. Дачной новый хозяин

09/04/2019, 11:28
Единственным участником торгов стала компания ООО «Прорыв».
«НАЗ им В.П. Чкалова» планирует заработать на мусоре

«НАЗ им В.П. Чкалова» планирует заработать на мусоре

09/04/2019, 10:52
На территории предприятия планируется разместить линии по сортировке и переработке ТКО.
Новосибирцам, проживающим рядом с четвертым мостом, установят шумозащитные окна

Новосибирцам, проживающим рядом с четвертым мостом, установят шумозащитные окна

09/04/2019, 10:23
Более 6,5 тысяч оконных блоков будут заменены до начала основных строительных работ - до ноября 2019 года.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

«Мой бизнес» поможет начинающим предпринимателям

09/04/2019, 16:12

В Новосибирске хотят создать общественный совет по обращению с ТКО

09/04/2019, 15:56

В Новосибирске состоится встреча бизнеса с Международным финансовым центром «Астана»

09/04/2019, 14:30

Новосибирские ученые участвуют в запуске «Федерации»

09/04/2019, 14:14

Цены растут. Даже с учетом демпинга

09/04/2019, 13:00

У автосалона на ул. Дачной новый хозяин

09/04/2019, 11:28

«НАЗ им В.П. Чкалова» планирует заработать на мусоре

09/04/2019, 10:52

Новосибирцам, проживающим рядом с четвертым мостом, установят шумозащитные окна

09/04/2019, 10:23

Погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД в I квартале выросла на 13,5%

09/04/2019, 10:09

Областной минфин проанализировал причины формирования недоимки

09/04/2019, 09:54

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска