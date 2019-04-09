Банк «Открытие» запустил пилотный проект для МСБ в Новосибирске «РКО+Эквайринг»

При подключении одного из пакетов расчетно-кассового обслуживания «Первый шаг», «Быстрый рост» или «Свое дело», клиент ПАО Банк «ФК Открытие» получает ставку по эквайрингу от 0,99%. Важным условием является приобретение терминала у партнера банка.

Приобретение такого коробочного продукта позволит предпринимателям города существенно сэкономить на расходах по эквайрингу и пустить эти средства на развитие бизнеса.

«Пилотный проект будет проходить в Новосибирске в течение трех недель. Специалисты банка смогут определить, насколько интересен этот продукт предпринимателям города, а также выяснить, как можно сделать продукт лучше или процесс подключения еще удобнее», — отметил Директор Департамента транзакционного бизнеса Сергей Животягин.

После апробирования в Новосибирске продукт «РКО+Эквайринг» будет тиражирован по всем регионам присутствия банка «Открытие».

Фото: пресс-служба банка