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В Новосибирске состоится встреча бизнеса с Международным финансовым центром «Астана»

Она пройдет 24 апреля.
  • 09/04/2019, 14:30
МФЦ «Астана»

Привлечение внешних капиталов для российских региональных компаний сегодня один из ключевых вопросов развития бизнеса. Поддержание текущей ликвидности, инвестиции в повышение компетенций – для всего этого нужны финансы, получить которые с помощью традиционных банковских инструментов не всегда получается.

Решить вопрос с привлечением средств на комфортных условиях и выйти на международных инвесторов российские компании сегодня могут на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), начавшего работу в январе 2018 года в Казахстане. Финансовый центр работает в юрисдикции английского права, освобождает своих участников от основных видов налогов – корпоративного и индивидуального подоходных налогов – до 2066 года. Эти и другие условия уже привлекли в МФЦА более 120 компаний со всего мира, участниками финцентра стали такие известные финансовые институты как China Development Bank, China Construction Bank, инвесторы из других стран региона, крупные российские компании – Сбербанк, Лукойл и другие.

Как получить доступ к широкому пулу международных инвесторов, какие биржевые и небиржевые механизмы привлечения внешнего финансирования сегодня могут быть оптимальными для российских компаний — об этом и многом другом в ходе конференции расскажет руководство МФЦА и приглашенные эксперты.

Дата: 24 апреля (среда)

Место: Новосибирск, Novosibirsk Marriott Hotel, ул. Орджоникидзе, 31

17:00 — 19:30  Деловая программа

Темы для обсуждения:

  • Выход на биржу AIX для сибирских компаний средней капитализации: преимущества и реальные возможности. Механизм выхода на биржу, требования к эмитентам, возможные ограничения.
  • Внебиржевые механизмы финансирования. Зачем региональному бизнесу идти в МФЦА?
  • Кто входит в пул международных инвесторов, работающих на площадке международного финансового центра «Астана». Лучшие условия и возможности сотрудничества для российского бизнеса.
  • Как составить инвестпроект для азиатского инвестора. Критерии успешного инвестпроекта, денежные потоки, примеры структуры финансовой модели и составляющих бизнес-плана.
  • Какие налоговые льготы действую для участников МФЦА.
  • Как работает английское право для резидентов МФЦА.
  • Дискуссия «Оптимальные инструменты привлечения внешнего финансирования на местном рынке: от кризиса к перспективам».

19:30 — 20:30

Встречи «один-на-один» с руководством МФЦ «Астана» (по предварительной записи), в ходе которых будет предоставлена подробная информация об условиях привлечения финансирования на площадке международного финансового центра «Астана».

Модераторы:

Павел Шагиахметов, журналист, шеф-редактор  и генеральный директор «КоммерсантЪ-Сибирь» 2006-2016 гг.

Игорь Беневаленский, CEO, управляющий партнер и генеральный директор Инвестиционного клуба «Атлант»

Спикеры:

  • Айдар Казыбаев, управляющий директор администрации МФЦА
  • Амина Тургулова, глава по глобальным рынкам МФЦА
  • Нурлан Есмагамбетов, директор департамента поддержки регистрации МФЦА
  • Эльвира Яушева, руководитель отдела по связям с общественностью Суда и Международного Арбитражного Центра МФЦА
  • Акбота Биярова, заместитель руководителя FintechHub МФЦА
  • Анвар Гафиатуллин, директор практики корпоративных финансов PricewaterhouseCoopers (Pwc)

Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.

Возраст 18+

Фото: МФЦ «Астана»

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