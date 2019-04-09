В Новосибирске состоится встреча бизнеса с Международным финансовым центром «Астана»

Привлечение внешних капиталов для российских региональных компаний сегодня один из ключевых вопросов развития бизнеса. Поддержание текущей ликвидности, инвестиции в повышение компетенций – для всего этого нужны финансы, получить которые с помощью традиционных банковских инструментов не всегда получается.
Решить вопрос с привлечением средств на комфортных условиях и выйти на международных инвесторов российские компании сегодня могут на площадке Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), начавшего работу в январе 2018 года в Казахстане. Финансовый центр работает в юрисдикции английского права, освобождает своих участников от основных видов налогов – корпоративного и индивидуального подоходных налогов – до 2066 года. Эти и другие условия уже привлекли в МФЦА более 120 компаний со всего мира, участниками финцентра стали такие известные финансовые институты как China Development Bank, China Construction Bank, инвесторы из других стран региона, крупные российские компании – Сбербанк, Лукойл и другие.
Как получить доступ к широкому пулу международных инвесторов, какие биржевые и небиржевые механизмы привлечения внешнего финансирования сегодня могут быть оптимальными для российских компаний — об этом и многом другом в ходе конференции расскажет руководство МФЦА и приглашенные эксперты.
Дата: 24 апреля (среда)
Место: Новосибирск, Novosibirsk Marriott Hotel, ул. Орджоникидзе, 31
17:00 — 19:30 Деловая программа
Темы для обсуждения:
19:30 — 20:30
Встречи «один-на-один» с руководством МФЦ «Астана» (по предварительной записи), в ходе которых будет предоставлена подробная информация об условиях привлечения финансирования на площадке международного финансового центра «Астана».
Модераторы:
Павел Шагиахметов, журналист, шеф-редактор и генеральный директор «КоммерсантЪ-Сибирь» 2006-2016 гг.
Игорь Беневаленский, CEO, управляющий партнер и генеральный директор Инвестиционного клуба «Атлант»
Спикеры:
Участие по предварительной регистрации. Количество мест ограничено.
Возраст 18+
Фото: МФЦ «Астана»
Реклама
Популярное с сайта