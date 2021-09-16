Банк «Открытие» запустил в Новосибирске акцию «Приведи друга в Деловой круг»

Клиент банка-физическое лицо получает 3 тысячи рублей за открытие юридическим лицом из малого или среднего бизнеса, привлеченным в банк по его рекомендации, расчетного счета в банке «Открытие» (ПАО).

Розничный клиент формирует реферальную ссылку на сайте банка «Открытие»: и направляет ее потенциальному клиенту банка – юридическому лицу (это может быть как индивидуальный предприниматель, так и общество с ограниченной ответственностью). Затем юридическое лицо заполняет заявку на странице акции по реферальной ссылке.

При открытии счета по этой ссылке клиент-юридическое лицо получает 3 месяца бесплатного обслуживания счета в рамках акции «Деловой круг», клиент-физическое лицо — 3 тысячи рублей на свою карту.