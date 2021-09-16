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Банк «Открытие» запустил в Новосибирске акцию «Приведи друга в Деловой круг»

  • 16/09/2021, 11:37
Для розничных клиентов банка с 3 сентября стартовала акция «Приведи друга в Деловой круг».

Новости компанийКлиент банка-физическое лицо получает 3 тысячи рублей за открытие юридическим лицом из малого или среднего бизнеса, привлеченным в банк по его рекомендации, расчетного счета в банке «Открытие» (ПАО).

Розничный клиент формирует реферальную ссылку на сайте банка «Открытие»: и направляет ее потенциальному клиенту банка – юридическому лицу (это может быть как индивидуальный предприниматель, так и общество с ограниченной ответственностью). Затем юридическое лицо заполняет заявку на странице акции  по реферальной ссылке.

При открытии счета по этой ссылке клиент-юридическое лицо получает 3 месяца бесплатного обслуживания счета в рамках акции «Деловой круг», клиент-физическое лицо — 3 тысячи рублей на свою карту.

«Впервые банк для привлечения компаний малого и среднего бизнеса взаимодействует с розничным клиентом. До сих пор такой механизм не применялся на рынке. Синергия желаний и возможностей розничного клиента и известных ему юридических лиц в акции «Приведи друга в Деловой круг» помогает привлечь в банк новых клиентов из малого и среднего бизнеса через рекомендацию и материальную заинтересованность клиента розничного. В итоге выигрывают все стороны этого процесса. Акция продлится до 31 декабря 2021 года», — поясняет заместитель управляющего малым и средним бизнесом банка «Открытие» в Новосибирске Ольга Гринько.

Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы счет банки Банк Открытие акция


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