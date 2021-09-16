Для ремонта 260 школ Новосибирской области необходимо 13 млрд рублей

Ремонт 261 из 976 школ Новосибирской области оценивается в 13 млрд руб., рассказал ТАСС заместитель министра образования региона Юрий Савостьянов. Средства область надеется получить в том числе в федеральном центре. По словам чиновника, средний износ указанных школ составляет 50-60%.

— В основном здания требуют ремонта кровли, фасада, инженерных сетей, пола, замены оконных блоков, — уточнил Юрий Севастьянов.

Замминистра добавил, что регион направил в адрес Министерства просвещения РФ обращение о существующей потребности в капитальном ремонте 261 школьного здания. При этом из них 61 объект в 55 школах уже вошел в федеральную программу капремонта школ.

Ранее министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук сообщал, что 250 из 976 школ в Новосибирской области нуждаются в капитальном ремонте, в федеральную программу школ попали только 55 учреждений. Министр пояснял, что заявка региона на участие в программе находится на рассмотрении. В пресс-службе правительства области уточняли, что расчетная стоимость работ составляет 4,7 млрд рублей. Здания в 8 школах из 55 отнесены к категории аварийных. Четыре школы из заявленных Минобразования региона подлежат сносу, расчетная стоимость проведения капитального ремонта и строительства новых зданий составляет 1,3 млрд рублей.