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Банк России и ВТБ договорились о стратегическом партнерстве в финтехе

  • 13/04/2023, 18:02
Банк России и банк ВТБ в рамках конференции Data Fusion подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития финансовых технологий и их практического применения для решения задач финансового рынка.

новости бизнесаПартнеры намерены расширять сотрудничество в области образовательных проектов и популяризации финтеха, проводить обучающие мероприятия и практики. Сотрудничество также предполагает обмен передовым опытом при подготовке кадров и повышении квалификации по направлениям финансовых технологий, платежных инноваций и финансовой кибербезопасности.

Стороны планируют проводить исследования в области инноваций в финтехе и осуществлять информационную поддержку совместной деятельности. Документ подписали первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова и заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Вадим Кулик.

«Заключение такого соглашения о сотрудничестве открывает еще больше возможностей для развития совместных проектов. Объединив наш опыт, уверен, мы сможем предложить рынку лучшие цифровые практики. Сейчас в фокусе нашего внимания — сотрудничество в сфере образовательных проектов для технологических кадров, которые двигают вперед развитие отрасли финансовых технологий. В частности, ВТБ стал первым российским банком-партнером образовательно-просветительской инициативы Финтех Хаба Банка России по теме Data Fusion», — рассказал Вадим Кулик.

Специальная программа ВТБ для студентов и молодых специалистов «Машинное обучение: No-code кластеризация текстов» организована Финтех Хабом в начале 2023 года и длилась 2 месяца. На участие в программе поступило 630 заявок. В итоге были отобраны 45 участников в 2 бесплатных учебных трека — «Машинное обучение» и «Разработка цифрового продукта».

Программа позволила участникам получить уникальный опыт и проверить свои навыки в решении реальных задач, связанных с обработкой данных. Каждый участник работал с актуальными задачами и проблемами финансовой отрасли и приобрел навыки по созданию идеи проекта, бизнес-обоснования своей идеи и рабочего прототипа продукта.

Обучение проводилось в гибридном формате. В рамках онлайн-части для участников прошли лекции и воркшопы, которые помогали справиться с поставленными задачами. Работа проходила очно. По итогам обучения состоялась командная защита проектов.

Фото: freepik.com — rawpixel.com

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Регионы: Сибирь

Теги : финтех ВТБ Банк России


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