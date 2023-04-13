Кубань готова принять в летний сезон девять миллионов отдыхающих

Кубанские отельеры и туроператоры презентуют потенциал курортов края для автотуристов, сообщает издание «Краснодарские известия».

Представители туристического комплекса Краснодара, Горячего Ключа, Новороссийска и Туапсинского района принимают участие в выездных презентациях по югу страны.

По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаила Зарицкого, в 2023 году Кубань ожидает принять в летний сезон не менее девяти млн туристов.

— Через наш край пройдет весь турпоток, который направляется на отдых в Крым и Севастополь. Наша задача сделать так, чтобы визит и наших, и транзитных туристов в Краснодарский край был максимально комфортным, — подчеркнул Михаил Зарицкий.

Отмечается, что в числе первых состоялся выезд с презентацией в Ростов-на-Дону, где отельеры, туроператоры, представители экскурсионных бюро рассказали о своих предложениях по маршрутам поездок, туристическим объектам и услугам для автопутешественников, оценив востребованность путешествия на машинах в условиях режима «закрытого неба», действующего на юге РФ.

Ранее редакция сообщала, что пять новых научно-популярных туристических маршрутов будут запущены в Новосибирской области.

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