суд прекратил дело майнера из Новосибирска

Уголовное дело в отношении Ивана Лихолата, который намайнил на 5,7 млн рублей, прекращено в связи с примирением сторон. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда. Предприниматль обвинялся в причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ).

По данным суда, Лихолат в период с 30 марта 2022 по 24 июня 2022, действуя из корыстных побуждений, умышлено, осуществил бездоговорное потребление электроэнергии в размере 1 228 802 кВтч, путем обмана, при отсутствии признаков хищения, причинив собственнику имущества АО «РЭС» особо крупный имущественный ущерб на общую сумму 5 757 887 рублей 88 копеек.

— В ходе предварительного слушания представителем потерпевшего заявлено ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с подсудимым, поскольку причиненный преступлением вред возмещен в полном объеме, — говорится в сообщении пресс-службы.

Против ходатайства не возражал государственный обвинитель. Подсудимый также согласился на прекращение уголовного дела в связи с примирением с потерпевшим.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске майнер криптовалюты украл электроэнергии почти на 5,8 млн рублей.