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Банк России изменил тарифы ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий

  • 19/01/2025, 11:36
Автор: Артем Рязанов
Банк России изменил тарифы ОСАГО для некоторых видов транспорта и территорий
Рассказываем, для кого «автогражданка» подешевеет, а для кого – подорожает

С 27 января 2025 года будут расширены границы тарифного коридора ОСАГО. Для общественного транспорта, такого как автобусы, трамваи и троллейбусы, коридор будет расширен на 11,57% в обе стороны. Для мотоциклов и грузовиков, максимальная масса которых не превышает 16 тонн, коридор увеличится на 20%. Владельцы легковых автомобилей не почувствуют изменений — базовые ставки для них останутся прежними.

Расширение тарифного коридора связано с тем, что мотоциклы и небольшие грузовики часто становятся участниками ДТП с ущербом более 400 тысяч рублей. По статистике Центрального банка, за последние несколько лет размер ущерба от аварий по вине мотоциклистов увеличился на 32%. Для мотоциклов также вводится новое изменение — изменяется шкала возраста и стажа водителя, а также добавляется новый коэффициент, зависящий от мощности двигателя.

Кроме того, для некоторых городов и населенных пунктов были актуализированы значения территориального коэффициента (КТ), который влияет на стоимость полиса ОСАГО. В 2024 году на 21 территории было оформлено около 6 миллионов классических полисов (без учёта краткосрочных), средняя стоимость которых оказалась на 17,1% выше среднероссийской. Среди них: Тюмень, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань, Пермь, Нижний Новгород, Уфа, Саратов, Тольятти и другие.

Для 18 территорий, где действующие показатели КТ не соответствуют возросшим убыткам, значения коэффициента были повышены. На этих территориях за 2024 год было заключено чуть более 4,4 миллиона классических договоров ОСАГО, средняя стоимость которых оказалась на 31,8% ниже среднероссийской.

По сообщению ОСАГО: общественная экспертиза, также увеличился коэффициент по полисам ОСАГО мультидрайв для физических лиц. Эксперты считают, что эта мера будет способствовать большей прозрачности водительской истории и поможет избежать ситуаций, когда водители с высокой аварийностью покупают полисы без ограничения числа водителей, чтобы страховщики не могли увидеть их плохую страховую историю.

Проект по расширению тарифных коридоров по ОСАГО был впервые представлен Центральным Банком РФ в сентябре 2024 года. Как отмечает президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, реформа по индивидуализации тарифов в ОСАГО, начатая в январе 2019 года, привела к росту конкуренции между страховыми компаниями за безаварийных водителей. Это, в свою очередь, позволяет сдерживать рост средней стоимости полиса обязательной «автогражданки», несмотря на трудности, вызванные уходом с российского рынка ряда автопроизводителей и резким ростом цен на запчасти.

В РСА добавили, что расширение тарифных коридоров позволит страховщикам делать более точные «настройки» при расчете страховой премии конкретному клиенту. То есть, при необходимости, более дорого оценивать рисковых клиентов, но в то же время снижать тарифы для безубыточных автовладельцев.

Ранее редакция сообщала о том, что страховщиков обяжут напоминать об окончании полиса ОСАГО. Забывчивые автомобилисты могут случайно получить штраф до 5 тысяч рублей за отсутствие страховки.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ОСАГО авто


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