Полмиллиона рублей из-за ошибок в загранпаспорте получил житель Новосибирска

Житель Новосибирска решил взыскать компенсацию с Министерства внутренних дел РФ из-за проблем с загранпаспортом. Сибиряк купил путевку на остров Пхукет, общая стоимость услуг составила 4 миллиона рублей. Однако в аэропорту у него забрали загранпаспорт и составили акт о его непригодности.

— В соответствии с заключением, установлены признаки непригодности паспорта для дальнейшего использования: нарушение правил формирования в паспорте структуры данных машиночитаемых строк или правил написания реквизитов в паспорте, — сообщили на сайте Центрального районного суда.

Житель Сибири обратился в МВД и получил новый загранпаспорт, а затем приобрёл новые билеты на самолёт. После возвращения с отдыха он подал в суд иск о возмещении непредвиденных расходов и компенсации морального вреда.

Фемида стала на его сторону. По решению ему должны выплатить 500 тысяч рублей.

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