Рекламодателям

Страховщиков обяжут напоминать об окончании полиса ОСАГО

  • 18/01/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Страховщиков обяжут напоминать об окончании полиса ОСАГО
Забывчивые автомобилисты могут случайно получить штраф до 5 тысяч рублей за отсутствие страховки

Страховщики будут обязаны информировать водителей об истечении срока действия ОСАГО. Напоминание страхователям необходимо будет направлять, как минимум за десять дней до этого момента. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время страховщики не обязаны отправлять напоминания о необходимости продления ОСАГО. Из-за этого забывчивые автомобилисты могут случайно нарушить правила и получить штраф за отсутствие страховки, который при повторном нарушении вырос с 800 до 3-5 тысяч рублей.

В рамках проекта закона об ОСАГО предлагается обязать страховщиков уведомлять водителей об окончании срока действия полиса за 10-20 дней. Для этого страховые компании смогут использовать электронную почту, портал Госуслуг, СМС и другие доступные способы.

Как сообщает «Коммерсантъ», представители отрасли отмечают, что подобные уведомления уже практикуются некоторыми страховщиками. Однако в Национальном автомобильном союзе считают, что данная норма является излишней. В свою очередь, Российский союз автостраховщиков подчеркивает, что после введения краткосрочных полисов информирование водителей о предстоящем истечении ОСАГО за 10-20 дней теряет свою актуальность.

В Национальной страховой информационной системе (НСИС) инициативу поддержали. Как отмечает генеральный директор компании Николай Галушин, многие автовладельцы редко берут полис в руки и могут забывать о сроках его действия. Получая своевременное уведомление, они смогут своевременно продлить договор.

Глава НСИС также сообщил, что компания совместно с Минцифры уже работает над реализацией системы рассылки уведомлений об окончании ОСАГО через портал Госуслуг. Этот способ представляется наиболее эффективным, так как наладить рассылку сообщений по СМС или электронной почте сложнее из-за возможных некорректных данных о страхователе.

Ранее редакция сообщала о том, что топ изменений в сфере ОСАГО в 2025 году. Одним из самых обсуждаемых нововведений для водителей стал эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

204

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ОСАГО авто


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Арендная квартира на «вторичке» в Новосибирске окупается за 14 лет
18/01/25 14:30
Недвижимость
Инвесторы готовятся к борьбе за покупателя с застройщиками Новосибирска
18/01/25 13:30
Бизнес Недвижимость
Страховщиков обяжут напоминать об окончании полиса ОСАГО
18/01/25 12:30
Крещение в Новосибирске будет теплым и исцеляющим
18/01/25 11:30
Культура Общество
Телефонные мошенники украли аккаунт на «Госуслугах» у новосибирского пенсионера
18/01/25 10:25
Общество Право&Порядок
Семьям с детьми доступны 95% арендных квартир в Новосибирске
17/01/25 18:30
Недвижимость
Новосибирская компания после жалобы общественника урегулировала вопрос с землей
17/01/25 18:00
Бизнес Право&Порядок
Новосибирцы могут не платить за проезд, если карта не считывается в транспорте
17/01/25 17:45
Бизнес Власть Общество
В Новосибирской области средняя цена подержанного авто в 2024 году упала на 19%
17/01/25 17:30
Застройщиков коттеджных поселков Новосибирска обяжут строить детсады и школы
17/01/25 17:00
Бизнес Недвижимость
Новосибирский вуз отправит на СВО тысячу комплектующих для дронов
17/01/25 16:30
Бизнес Технологии
Новосибирские пограничники задержали мошенницу, наживавшуюся на мигрантах
17/01/25 16:15
Право&Порядок
В Новосибирске усилят охрану на пешеходном участке улицы Ленина
17/01/25 16:00
Право&Порядок
Мигранта-мясника признали виновным в дискредитации ВС РФ и хулиганстве в Новосибирске
17/01/25 15:30
Право&Порядок
Эксперты банка определили «праздничные» схемы мошенников
17/01/25 15:14
Финансы
Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство парка «Звезда»
17/01/25 15:00
Бизнес Общество
Партия пенсионеров начала подготовку к празднованию юбилея Победы
17/01/25 14:35
Власть
Президент РФ Владимир Путин назначил новых судей в Новосибирской области
17/01/25 14:30
Общество
Новосибирские мошенники выдают себя за руководителей СО РАН
17/01/25 13:30
Общество
В новосибирском аэропорту Толмачево установлен новый рекорд по пассажиропотоку
17/01/25 13:00
Бизнес Транспорт
Популярное
Медсестра потеряла сознание на работе и умерла под Новосибирском
15/01/25 14:00
Восьмилетняя школьница требует 500 тысяч за падение с качелей в Новосибирске
14/01/25 14:30
Поезд столкнулся с автомобилем на переезде в Новосибирске
10/01/25 17:30
Общество
Неизвестные похитили гирлянду с одного из подъездов в Новосибирске
10/01/25 12:30
Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске
8/01/25 14:40
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Новости компаний
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00
«Россети Новосибирск» получили новые бригадные автомобили и спецтехнику
14/01/25 13:25
Банк Уралсиб использует технологии машинного обучения для эффективного контакта с бизнес-клиентами
14/01/25 9:00
Банк Уралсиб стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске
10/01/25 11:37
Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет
9/01/25 14:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска