Страховщиков обяжут напоминать об окончании полиса ОСАГО

Страховщики будут обязаны информировать водителей об истечении срока действия ОСАГО. Напоминание страхователям необходимо будет направлять, как минимум за десять дней до этого момента. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов. Законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время страховщики не обязаны отправлять напоминания о необходимости продления ОСАГО. Из-за этого забывчивые автомобилисты могут случайно нарушить правила и получить штраф за отсутствие страховки, который при повторном нарушении вырос с 800 до 3-5 тысяч рублей.

В рамках проекта закона об ОСАГО предлагается обязать страховщиков уведомлять водителей об окончании срока действия полиса за 10-20 дней. Для этого страховые компании смогут использовать электронную почту, портал Госуслуг, СМС и другие доступные способы.

Как сообщает «Коммерсантъ», представители отрасли отмечают, что подобные уведомления уже практикуются некоторыми страховщиками. Однако в Национальном автомобильном союзе считают, что данная норма является излишней. В свою очередь, Российский союз автостраховщиков подчеркивает, что после введения краткосрочных полисов информирование водителей о предстоящем истечении ОСАГО за 10-20 дней теряет свою актуальность.

В Национальной страховой информационной системе (НСИС) инициативу поддержали. Как отмечает генеральный директор компании Николай Галушин, многие автовладельцы редко берут полис в руки и могут забывать о сроках его действия. Получая своевременное уведомление, они смогут своевременно продлить договор.

Глава НСИС также сообщил, что компания совместно с Минцифры уже работает над реализацией системы рассылки уведомлений об окончании ОСАГО через портал Госуслуг. Этот способ представляется наиболее эффективным, так как наладить рассылку сообщений по СМС или электронной почте сложнее из-за возможных некорректных данных о страхователе.

Ранее редакция сообщала о том, что топ изменений в сфере ОСАГО в 2025 году. Одним из самых обсуждаемых нововведений для водителей стал эксперимент по проверке наличия полиса ОСАГО с помощью камер дорожного движения.