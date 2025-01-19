Температура в Новосибирске превысит климатическую норму почти на двадцать градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в некоторых регионах Сибирского округа в ближайшее время может превысить климатическую норму почти на двадцать градусов.

— На юге Западной Сибири температура будет на 16–20 градусов выше нормы, — рассказал метеоролог ТАСС.

Большинству регионов Сибири Вильфанд обещает температурную аномалию — +16 градусов выше нормы. Это касается Иркутской области, Красноярского края, Тывы, Бурятии, Забайкалья.

В Новосибирской области областях температуры днем будут варьироваться от +1… -5, а ночью от -1… -11.

По данным сервиса Яндекс Погода, в Новосибирске тепло продержится до 22 января. А в ночь на четверг, 23 января, столбик термометра резко опустится до -18 С и в течение суток температура понизится до -29С. При этом ветер будет дуть с юга со скоростью 3,4 м/с. Такие резкие перепады температур могут негативно отразится на здоровье людей, перенесших инфекционные заболевания, вирусные инфекции и болезни дыхательных путей. В такие дни им рекомендуется теплее одеваться и избегать долгих прогулок.

Плохо переносят температурные качели и люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, гипотонией и ишемической болезнью сердца. Из-за изменений атмосферного давления они могут почувствовать слабость, головные боли, боли в области сердца и общее ухудшение состояния.