Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Совет директоров Банка России 15 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. — до 13%, говорится на сайте регулятора.

Отмечается. что инфляционное давление в российской экономике остается высоким. По данным на 11 сентября, годовая инфляция увеличилась до 5,5% после 4,3% в июле и 5,2% в августе.

— Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. В этих условиях требуется обеспечить дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий для ограничения масштаба отклонения инфляции вверх от цели и ее возвращения к 4% в 2024 году, — говорится в сообщении регулятора.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% также предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Регулятор будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков». В сообщении говорится, что Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Это уже третье подряд повышение ставки от регулятора. 21 июля ЦБ повысил ставку с 7,5 до 8,5% годовых. Позже, 15 августа Банк России решил увеличить ключевую ставку до 12%. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 27 октября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки.