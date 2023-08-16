Банки Новосибирска приостановили выдачу кредитов из-за повышения ключевой ставки

Сразу несколько новосибирских предпринимателей рассказали редакции Infopro54 о том, что у них поставлены на стоп уже одобренные банками кредиты.

«Приостановили кредитование по госпрограмме», «Приостановили финансирование по лизинговому проекту», «Нам прямо сказали, что в связи с повышением ключевой ставки идет пересмотр риск модели и процент по кредиту будет повышен. Пока речь идет о 19%, но не исключили, что может быть и выше» — рассказали опрошенные редакцией Infopro54 предприниматели.

Ранее новосибирские предприниматели уже рассказывали о последствиях роста курса валют для их бизнеса, отмечая, что многие компании, особенно малого и среднего бизнеса, работают на грани рентабельности,

Сейчас настроения предпринимателей, судя по комментариям в соцсетях, варьируются от пессимизма до пофигизма. Кто-то пишет, что из-за отказа в кредитовании у него замораживается поставка оборудования, товара, кому-то придется отложить покупку техники, а потом купить меньше, так как за это время она еще больше подорожает. Кто-то призывает коллег не тратить нервы и искать варианты ― как обычно во время кризисов.

Кроме того, в ряде банков начали пересматривать ставки по ипотеке.

— Повторяется ситуация весны 2022 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку ― и сделки по ипотеке начали срываться, — рассказал редакции Infopro54 новосибирец, получивший одобрение по ипотеке в июле и купивший квартиру 14 августа.

Собеседник редакции пояснил, что поспешил заключить сделку после того, как увидел, что рубль «подползает» к 100 рублям за доллар, а федеральные эксперты заговорили о внеочередном повышении ключевой ставки. По его словам, сотрудник банка, который вел его сделку, сообщил, что по новым займам на «вторичку» ставка будет не менее 14%.

В банках официально эту информацию не подтверждают, но и не опровергают, предпочитая воздерживаться от комментариев.

— Анонимно подтверждаем, что условия по предодобренной ипотеке по программам банка будут пересмотрены. По госпрограммам пока стабильно, — сообщили редакции в одном из банков Новосибирска. — По бизнес-контрактам — все индивидуально, разбираем ситуацию с каждым клиентом.

При этом опрошенные Infopro54 кредитные организации заявляют, что

Директор АН «Родня», руководитель комитета по партнерству реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Неклюдова рассказала редакции, что 15 августа, после появления информации о повышении ключевой ставки, сотрудники агентства обзвонили все банки-партнеры, часть из них сказали, что приостанавливают выдачу ипотеки, чтобы определиться с новыми условиями.

― Практика предыдущих повышений ключевой ставки показывает, что часть банков в течение одной-двух недель сохраняют старые условия кредитования, чтобы у клиентов была возможность взять ипотеку по предодобренным кредитам. Иногда в этом списке оказываются банки, не входящие в топ, так как для них такие ситуации ― возможность привлечь клиентов, от которых отказались другие кредитные организации, и при этом они не берут на себя повышенные риски, так как все ресурсы были привлечены еще по старым ставкам, ― поясняет Елена Неклюдова.

По ее оценке, у ипотечников есть еще максимум две недели для того, чтобы заскочить в последний вагон уходящего поезда старых ставок. После разговора с банкирами эксперт сделала вывод, что они не исключают новых повышений ключевой ставки.

Управляющий ООО «Выставка новостроек» Григорий Якобсон заявил, что по его наблюдениям, пока никакие сделки по ипотеке в Новосибирске на стоп не поставлены, тем более по предодобренным кредитам.

— Банков на рынке много, поэтому ситуации, при которой будет проблематично взять ипотеку, я не могу представить. Если заемщику откажут в кредитовании по старой ставке, он может подать заявку заново в этот банк либо в другой. При сегодняшней инфляции, росте курса доллара, цен на стройматериалы выгодно брать ипотеку даже под высокий процент. Весной 2022 года ставка подскакивала до 24%, и люди все равно брали кредиты на покупку жилья, чтобы успеть до его подорожания, — комментирует Якобсон. — Наш потребитель в такой ситуации уже не видит повода для паники. Сегодня ставка высокая, завтра она откатится назад ― и ее можно будет рефинансировать. Мы проходили это уже не один раз, алгоритм действий понятен. Кроме того, очевидно, что при сокращении спроса продавцы будут стараться снизить стоимость, чтобы реализовать свои квартиры.

Управляющий АН «Квадротека» Владимир Голованов также отмечает, что резкие скачки ставок российский рынок проходил уже неоднократно. По его словам, одобренные кредиты банки расторгать не решаются, а при рассмотрении новых условия ужесточаются.

— Банки имеют право отказать в кредитовании без указания причин. Практика показывает, что в переходные моменты скачка курса ЦБ количество таких отказов резко увеличивается. В марте 2022 года количество одобренных ипотек упало в десятки раз, так как все были в растерянности, — напоминает эксперт.

По его оценке, сейчас падение будет не столь драматичным, но пауза возможна, так как банкам необходимо время просто для того, чтобы перенастроить риск-модели, которые ломаются в момент резкого и непрогнозированного повышения ставки.

— На мой взгляд, обывателю все равно, какая в моменте ключевая ставка ЦБ, и в советское время, возможно, на это никто бы не обратил внимания. А сейчас вокруг этого решения много как объективной, так и субъективной пены, поэтому срабатывает не столько экономический эффект, сколько психология толпы: «страшно, ужас!» «что будет, кошмар?!», «ах, какой доллар, проценты!». Вот эта паника и массовый психоз на основании разутых и неверных оценок вызывают вторичное, иногда более сильное воздействие на все сферы жизни, чем собственно решение, — рассуждает Голованов. — Понятно, что банки поднимут цену кредитов, и примерно понятно ― на сколько. А вот массовый психоз непрогнозируемый и нелинейный. Народ может хлынуть за ипотекой, мотивируя это тем, что «сегодня 12%, а завтра 20%», а может решить, что нет, подождем, когда ставка снова откатится назад. Так что сегодня делать какие-то прогнозы бессмысленно.

При этом собеседник редакции напомнил, что банк тоже не может не выдавать кредиты, так как за счет них он получает прибыль и финансирует свою деятельность, а значит, будет постепенно смягчать условия для приведения в соответствие с платежеспособным спросом.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, как повышение ключевой ставки повлияет на рынок недвижимости.