Избирательная комиссия в Новосибирском районе ушла в отставку — сообщили в КПРФ

Избирательная комиссия участка № 844 Толмачевского сельсовета, расположенного в селе Красноглинное, в полном составе ушла в отставку. Об этом сообщила пресс-служба реготделения партии КПРФ со ссылкой на первого секретаря Новосибирского отделения КПРФ Виталий Тихов. Он сообщил, что власти Новосибирского района для повышения явки готовы были предоставить первым трем сельсоветам с самым высоким процентом пришедших на выборы людей пассажирскую «ГАЗель».

— Новосибирский район всегда отличался самой низкой явкой среди сельских районов, и его руководство, видимо, решило исправить ситуацию к выборам губернатора таким незатейливым способом, — говорит Тихов. — И на участке № 844 так «загоняли» комиссию, заставляя членов комиссии выходить на улицы, ловить и собирать людей. Им это безобразие в конце концов так надоело, что они всем составом вышли из комиссии.

Редакции Infopro54 Виталий Тихов подтвердил эту информацию, отметив, что комиссия подсчитала голоса после выборов и сложила с себя полномочия.

—Сейчас с ними беседуют, чтобы люди вернулись, — добавил собеседник Infopro54.

На момент публикации материала получить комментарий в областном избиркоме редакции не удалось, так как рабочий день в территориальных комиссиях завершился.

Ранее редакция сообщала, что в течение трехдневного голосования Новосибирский район достаточно долго попадал в список аутсайдеров по активности избирателей. В итоге внизу рейтинга оказались малые города — Бердск, Обь и Искитим.