Сотрудники новосибирской скорой оценят новую систему оплаты труда

15 сентября министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов встретился с представителями всех подстанций ССМП и администрацией медучреждения.

Повод для разговора — появившиеся в конце августа в СМИ публикации о «катастрофической ситуации» в новосибирской скорой с анонимными жалобами сотрудников на «массовые увольнения», «критическое сокращение бригад», «минимальные зарплаты», «неработающую информационную систему». Министр предложил врачам и фельдшерам обсудить волнующие их вопросы, и дальнейшее развитие службы.

Константин Хальзов подчеркнул, что ситуация в скорой и качество оказания помощи жителям находится на постоянном контроле министерства:

— В 2019 году мы так же встречались с вашим коллективом. Мне [ваши коллеги] рассказывали о старых машинах, о том, что нет оборудования, спецодежды, лекарственных препаратов не хватает, звучал и вопрос заработной платы. Я могу сказать, что многое из того разговора сейчас исполнено, и работу по развитию скорой, созданию условия для ее бесперебойной работы мы продолжаем. Нет никаких подтверждений, что работа скорой помощи организована неадекватно. Официальная статистика, которую фиксирует медицинская информационная система, говорит о том, что скорая медицинская помощь полностью исполняет целевые показатели.

По словам диспетчеров скорой, у них остаются вопросы к работе новой информационной системы по приему вызовов, скорая помощь полностью перешла на нее два месяца назад. Замминистра цифрового развития региона Ирина Савельева отметила, что с этой программой скорая помощь работает в 11 регионах страны, в том числе в Московской области, у нас же ее, прежде чем внедрить полноценно, два года дорабатывали исходя из пожеланий диспетчеров. С учетом сохраняющихся замечаний, Минцифры и Минздрав проведут дополнительный комплексный аудит программы — в течение недели специалисты будут работать с диспетчерами на всех этапах приема и обработки вызова.

Следующий важный вопрос — заработная плата. Он остро встал в регионе, как и во всей стране, после отмены ковидных выплат из фонда социального страхования. Замминистра здравоохранения Александр Колупаев напомнил, что средняя зарплата медиков станции скорой помощи в Новосибирске соответствует целевым показателям «майских указов» Президента России. Тем не менее, Минздрав понимает, что уровень дохода — ключевой в вопросе привлечения сотрудников, поэтому необходимо пересмотреть подходы к стимулированию в рамках фонда оплаты труда ССМП.

Главврач станции СМП Александр Балабушевич рассказал, что медучреждение с мая начало переход на новую систему оплаты труда. Стимулирующие выплаты теперь будут напрямую зависеть от количества выполненных вызовов у сотрудников выездных бригад, и от количества принятых — у диспетчеров. Зарплата за август начислена уже по новому алгоритму.

Также министр здравоохранения отметил — в этом году в медколледже впервые за его историю провели целевой набор — треть целевиков подписали договор именно с ССМП. В следующем году новосибирский медуниверситет планирует набирать целевиков в ординатуру по специальности «скорая помощь».

Игорь Гришунин подчеркнул, что депутаты законодательного собрания готовы поддержать инициативы по улучшению условий работы службы скорой помощи.

По итогам встречи принято решение: сотрудники скорой в течение 2-х месяцев оценят эффективность принимаемых мер — внедрения новой системы оплаты труда и доработку программного обеспечения для диспетчеров — после чего обсудят с руководством Минздрава и профильным комитетом Заксобрания дальнейшие шаги по развитию службы скорой медицинской помощи.