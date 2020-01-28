PURINA и «Левада-Центр» изучили культуру ответственного отношения россиян к домашним животным

Домашние животные есть у 59% жителей крупных городов. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного «Левада-Центром» по заказу эксперта в области питания и ухода за домашними питомцами бренда PURINA. При этом, около 30% хозяев содержат в настоящий момент более одного вида питомцев. Среди владельцев кошек и/или собак 77% содержат кошек, 44% – собак, 11% имеет дома и кошек, и собак, а у 4%, также есть и другие домашние животные (птицы, грызуны, рыбки). При этом чаще всего питомец появлялся в семье в результате пристройства в «добрые руки» (47%), с улицы (32%) или из питомника (20%).

В то время как 70% участников опроса характеризуют отношение к животным в России как ответственное, 28% оценивают его в негативном ключе.

— В качестве обязательных аспектов ответственного содержания респонденты назвали удовлетворение основных потребностей животных. Прежде всего, это выгул собак (95%), ответственность за питомца независимо от изменения обстоятельств (94%), обеспечение безопасной среды (83%), отказ от физических наказаний, уход за внешним видом и регулярное посещение ветврача (79%, 78% и 74% соответственно). Кроме того, 63% указали на необходимость проводить время со своим питомцем, 62% уверены, что помимо этого, нужно также заниматься его дрессировкой, для 60% важно, чтобы домашний любимец не оставался один во время отъезда, а 59% приоритетным считают кормление домашних животных с учетом рекомендаций специалистов, — говорится в исследовании.

При этом основные проблемы, с которыми, по мнению участников опроса, сталкивается наше общество, связаны с нарушением этих принципов.

— Чаще всего респонденты отмечали безответственное отношение к заведению и содержанию домашних животных (51%), жестокое обращение с ними (50%), отсутствие в обществе сформированной культуры содержания домашних животных (48%) и халатное отношение к здоровью питомца (39%). 38% респондентов также отметили недостаточный уровень поддержки приютов, из-за чего животные могут содержаться в плохих условиях, — отмечают в пресс-службе «Левада-Центра».

Отмечается, что решить часть существующих проблем могло бы обучение людей и в первую очередь детей правилам обращения с животными. О необходимости учить детей ответственному отношению к животным заявили почти все респонденты (99%).

— К общему мнению относительно комфортности городской среды для проживания с кошками/собаками участники исследования не пришли: примерно половина считает существующую инфраструктуру скорее или совершенно некомфортной (47%), а другая половина оценивает ее как скорее или совершенно комфортную (50%). Тем не менее, есть ряд проблем, с которыми сталкивался каждый второй городской житель. Самыми острыми из них (и требующими скорейшего решения) являются нехватка мест для выгула собак (так считают 51% опрошенных), выгул агрессивных собак без намордника (47%) и высокая стоимость ветеринарных услуг (44%), — говорится в сообщении.

В ходе исследования выяснилось, что среди владельцев кошек/собак гораздо больше тех, кто слышал о вступлении в силу положений Федерального закона «Об ответственном обращении с животными». В курсе изменений в законодательстве оказались в общей сложности 47% хозяев питомцев. Среди горожан, у которых кошек/собак нет, утвердительный ответ дали только 37% участников.

— В большей степени осведомленные респонденты согласны с тем, что введение этих положений изменит ситуацию в лучшую сторону. Так, 94% уверены, что «требование выгуливать опасных собак в наморднике и на поводке позволит не бояться таких собак на улице». 91% согласны, что «введение уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, снизит количество таких случаев». 90% считают, что «такой закон поспособствует развитию более ответственного подхода к содержанию животных», а с тем, что «программа ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат) – гуманное решение ситуации с безнадзорными животными» согласились 84% респондентов, — говорится в исследовании.

Отдельный пункт исследования был посвящен решению проблемы безнадзорных животных, которая актуальна для многих городов России. Текущие мероприятия по ее решению респонденты считают неэффективными – только 18% горожан убеждены, что этих мер достаточно.

Около 30% жителей городов-миллионников считают, что ответственность за решение проблемы безнадзорных животных в первую очередь должна лежать на плечах государства. Еще 16% убеждены, что здесь также необходим личный вклад каждого россиянина. Однако подавляющее большинство (54%) участников уверены, что это очень сложная и многоаспектная задача, требующая консолидации усилий органов федеральной и региональной власти, общественных организаций, представителей бизнеса, любителей животных.

Опрос показал, что жители крупных городов России, в целом, готовы помогать питомцам, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Те, у кого есть домашние животные, делают это чаще.

Исследование «Развитие культуры ответственного отношения к домашним животным в России» проводилось в период со 2 по 20 ноября 2019 года, в нем приняли участие 1003 респондента в возрасте от 18 до 65 лет из шести российских городов (Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ростова-на-Дону, Челябинска и Новосибирска).

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