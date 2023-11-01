Банк России выпускает памятную монету в честь Омской области

Банк России 3 ноября 2023 года выпускает памятную монету из недрагоценных металлов в честь Омской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Банка России.

Номинал монеты — 10 рублей.

— На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Омской области; на кольце по окружности имеются надписи, разделенные точками: в верхней части — «Российская Федерация», в нижней части — «Омская область», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Банк России выпустил памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести» с Новосибирском. На монете размещено рельефное изображение памятника «Детям — труженикам тыла».

Ранее редакция сообщала о том, что Банк России выпускает памятные монеты «Смешарики».