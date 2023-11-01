Новосибирская область заняла второе место в России в «Цифровом диктанте»

Цифровая грамотность новосибирцев оценена на 6,41 балла из 10.
Жители Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант». Уровень цифровых компетенций проверили 63 402 человека. По количеству участников регион занял второе место в России. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Новосибирской области.
— Новосибирцы традиционно массово поддерживают акцию «Цифровой диктант» и обеспечивают региону лидерские позиции. В этом году в тестировании приняли участие на 20,5 тысяч больше новосибирцев, чем в предыдущий. С третьего места регион поднялся на второе, — отметил Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.
Цифровая грамотность новосибирцев оценена на 6,41 из 10. По России средний показатель — это 6,43.
Напомним, целью «Цифрового диктанта» является измерения персонального уровня цифровой грамотности и ее аспектов: цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой безопасности. Диктант разделен на несколько возрастных категорий ― для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).
Ранее редакция сообщала о том, что госпаблики Новосибирска насчитывают почти 2 млн подписчиков.
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