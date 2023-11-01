Новосибирская область заняла второе место в России в «Цифровом диктанте»

Жители Новосибирской области приняли участие во Всероссийской акции «Цифровой диктант». Уровень цифровых компетенций проверили 63 402 человека. По количеству участников регион занял второе место в России. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Новосибирской области.

— Новосибирцы традиционно массово поддерживают акцию «Цифровой диктант» и обеспечивают региону лидерские позиции. В этом году в тестировании приняли участие на 20,5 тысяч больше новосибирцев, чем в предыдущий. С третьего места регион поднялся на второе, — отметил Сергей Цукарь, министр цифрового развития и связи Новосибирской области.

Цифровая грамотность новосибирцев оценена на 6,41 из 10. По России средний показатель — это 6,43.

Напомним, целью «Цифрового диктанта» является измерения персонального уровня цифровой грамотности и ее аспектов: цифрового потребления, цифровых компетенций и цифровой безопасности. Диктант разделен на несколько возрастных категорий ― для детей (10-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Ранее редакция сообщала о том, что госпаблики Новосибирска насчитывают почти 2 млн подписчиков.