Банк России выпускает памятные монеты «Смешарики»

Банк России сегодня, 1 июня 2023 года, выпускает в обращение памятные монеты «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация», сообщили в пресс-службе регулятора.

Монеты будут трех видов: серебряная (номиналом 3 рубля), из стали с никелевым покрытием (номиналом 25 рублей) и из медно-никелевого сплава с цветным покрытием (номиналом 25 рублей).

Серебряная монета номиналом 3 рубля имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте 31,1 г, проба сплава — 925. Тираж 7тысяч монет

Монеты из недрагоценных металлов номиналом 25 рублей имеют форму круга диаметром 27,0 мм. Тираж монет из стали с никелевым покрытием — 850 тыс. штук, из медно-никелевого сплава с цветным покрытием — 150 тыс. штук.

Отмечается, что выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Первая серия мультипликационного сериала Смешарики вышла в 2003 году. Сериал рассказывает о приключениях героев, которые попадают в разные смешные ситуации, решают серьезные вопросы, познают себя и окружающий мир. Их добрые образы остаются невероятно популярными на протяжении уже 20 лет.

Ранее редакция рассказывала, что ЦБ выпустил новый комплект монет с изображением рыжего Антошки из мультфильма.