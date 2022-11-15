ЦБ выпустил новый комплект монет с изображением рыжего Антошки из мультфильма

Банк России выпустил новый комплект монет в серии «Российская (советская) мультиликация». Авторы снова вдохновились советскими мультфильмами и изобразили на монете Антошку — персонаж первого выпуска «Весёлой карусели».

Комлект состоит из трёх монет, которые имеют одинаковый рисунок, но отличаются дизайном.

Первая монета серебряная, она вышла крупным тиражом – семь тысяч штук. Вторая недрагоценная, выпущена тиражом в 850 тысяч штук. Третья тоже недрагоценная, но выполнена в цвете (изображение вверху), её тираж — 150 тысяч штук. Номинал серебряной монеты — 3 рубля, недрагоценных — 25 рублей.

Напомним, ЦБ уже выпускал памятные монеты с изображением мультипликационных героев. На них были изображены Иван Царевич и Серый Волк.

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