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ЦБ выпустил новый комплект монет с изображением рыжего Антошки из мультфильма

  • 15/11/2022, 17:35
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ЦБ выпустил новый комплект монет
Комплект состоит из трёх монет, которые имеют одинаковый рисунок, но отличаются дизайном.

Банк России выпустил новый комплект монет в серии «Российская (советская) мультиликация». Авторы снова вдохновились советскими мультфильмами и изобразили на монете Антошку — персонаж первого выпуска «Весёлой карусели».

Комлект состоит из трёх монет, которые имеют одинаковый рисунок, но отличаются дизайном.

Первая монета серебряная, она вышла крупным тиражом – семь тысяч штук. Вторая недрагоценная, выпущена тиражом в 850 тысяч штук. Третья тоже недрагоценная, но выполнена в цвете (изображение вверху), её тираж — 150 тысяч штук. Номинал серебряной монеты — 3 рубля, недрагоценных — 25 рублей.

Напомним, ЦБ уже выпускал памятные монеты с изображением мультипликационных героев. На них были изображены Иван Царевич и Серый Волк.

Ранее редакция сообщала, что на обновленной десятирублевой купюре появится изображение Новосибирска.

Фото и видео: cbr.ru

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : центробанк новые монеты


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