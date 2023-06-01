Комплексная долгосрочная программа «Школьные маршруты» сделает безопасными дороги в школы Новосибирска

Формирование комплексной программы «Школьные маршруты» в День защиты детей губернатор Андрей Травников обсудил с депутатами Совета депутатов Новосибирска во время выездного совещания на территории Сибирского кадетского корпуса. Рядом с этим учебным учреждением находится один из опасных школьных маршрутов.

— Очевидный приоритет во все времена – безопасность детей. В первую очередь нужно привести в порядок те маршруты, где опасность выше всего. Правительство Новосибирской области готово участвовать в реализации этой программы, уже определили те виды работ и затрат, где участие целесообразно – это наиболее финансовоёмкие работы: ремонт, восстановление или строительство мостовых переходов через малые реки, овраги, каналы, через железнодорожные пути; строительство или восстановление тротуаров, освещения на детских маршрутах. Подтверждаю, при разработке такой городской программы правительство региона и я лично её поддержим, в том числе финансово. Уверен, что в следующем году такие обновлённые маршруты – которые мы организуем общими усилиями – у нас уже появятся. Это действительно должны быть общие усилия: область финансирует те виды работ, которые я назвал, остальные – город. Администрации городских районов занимаются приведением в порядок близлежащих территорий. Думаю, что в эту работу удастся вовлечь и общественников, жителей, организации и предприятия, — подчеркнул Андрей Травников.

Всего в Новосибирске из 1228 маршрутов 16-18 процентов можно отнести к опасным, сообщил заместитель председателя Совета депутатов Новосибирска Николай Тямин, возглавлявший рабочую группу «Безопасные маршруты следования детей к образовательным учреждениям Новосибирска».

Наибольшее количество проблем, которые были выявлены рабочей группой, в том числе, благодаря обращению граждан, связаны с обустройством и ремонтом тротуаров, отсутствием освещения и наличием на пути следования детей нестационарных объектов, которые мешают безопасному проходу. Особое внимание члены рабочей группы обратили на маршруты через мостовые переходы и железнодорожные переезды.