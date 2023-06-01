Сделанные в Новосибирске бомбардировщики Су-34 переданы Минобороны

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Они были изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Об этом сообщила пресс-служба корпорации в своем Телеграме.

— Самолеты прошли комплекс наземных и летных испытаний и переданы Минобороны России, — отметили в сообщении.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает расширенными боевыми возможностями, позволяющими применять перспективные авиационные средства поражения, что позволит увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, расширить условия и точность бомбометания.

Напомним, что в Новосибирске планируют запустить серийное производство беспилотников.

— Мы представили коллегам наши возможности и рассказали об опыте работы как с тяжелыми беспилотниками массой 3,7 тонн, так и с системами малой размерности. С 2022 года СибНИА выполняет работы по оценке годности беспилотных авиационных систем к эксплуатации и выдает акты оценки беспилотных авиационных систем к эксплуатации в рамках экспериментальных правовых режимов, — говорит директор СибНИА Владимир Барсук.

Центр будет разрабатывать, а потом, совместно с партнерами, запускать в производство электронику и компоненты беспилотной аэрокосмической системы, дополнительные компоненты БАС для интеграции в бизнес-процессы отрасли-потребителя, автоматические зарядные станции и другие решения для длительного автономного функционирования БАС, специальные решения БАС для экстремальных условий эксплуатации, перечисляет пресс-служба НГТУ НЭТИ.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский авиаремонтный завод попал под санкции США.