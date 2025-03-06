Банк управленческих вакансий создадут для участников проекта «Герои НовоСибири»

Вопросы трудоустройства участников проекта «Герои НовоСибири» и разработка учебного плана стали главными темами заседания оргкомитета, которое прошло 6 марта в областном правительстве под руководством заместителя губернатора Константина Хальзова. В совещании приняли участие руководители профильных подразделений администрации губернатора и правительства Новосибирской области, а также представители региональных органов исполнительной власти.

Хальзов напомнил, что с февраля в регионе реализуется проект «Герои НовоСибири», являющийся федеральным аналогом программы «Время героев». Эта образовательная программа предназначена для ветеранов и участников спецоперации, успешно прошедших конкурсный отбор. После завершения обучения они смогут претендовать на руководящие должности в органах власти, государственных и муниципальных предприятиях, а также участвовать в политической жизни региона. Приём заявок открыт до 24 марта, после чего кандидатов ждут тесты и собеседования.

Заместитель губернатора поручил главам ведомств оперативно подготовить и предоставить оргкомитету перечень управленческих вакансий для участников проекта в органах власти и подведомственных организациях, а также список перспективных должностей на крупных предприятиях региона.

Каждому участнику будет назначен куратор из числа руководителей областных органов власти, который будет сопровождать его весь период обучения, а 100 экспертов из числа руководителей крупных предприятий проведут мастер-классы и поделятся опытом. Помимо учебных модулей, запланирована насыщенная внеучебная программа, включающая встречи с экспертами, посещение предприятий, спортивные и культурные мероприятия, а также вовлечение в общественную жизнь.