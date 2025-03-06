Депутат Госдумы предложил создать зоны для такси во дворах

Дмитрий Гусев, первый заместитель председателя думского комитета по контролю, предлагает ввести городской регламент, регулирующий парковку такси во дворах жилых домов. Он считает, что следует организовать специальные зоны для такси рядом с домами.

— Регулировать это нужно на городском уровне. Как вариант — выделить специальные зоны для такси рядом с жилыми домами, — сказал Гусев.

Он обратил внимание на то, что водители такси часто оставляют свои автомобили во дворах, создавая неудобства для владельцев личных транспортных средств. Однако, как подчеркнул депутат, и те, и другие имеют полное право на парковку на этой территории.

— Проблема не столько в такси, сколько в том, что дворы, построенные в 70-х, 80-х и 90-х годах, не были рассчитаны на такую нагрузку. Особенно, если в семье есть несколько автомобилей, — подчеркнул он изданию ТАСС.

Андрей Артюх, глава новосибирской Ассоциации работников такси, отнесся к этой инициативе скептически.

— Людям свои машины во дворах некуда ставить. Какие парковки для таксистов? Смех какой-то. В Москве, например, все парковки платные. Если на платных стоянках сделать бесплатные парковки для такси, то это тоже никак. Раньше на вокзалах таксисты стояли в очередях, поезд приезжал, и они расхватывали пассажиров. А теперь все работают через сервисы, — отметил эксперт в разговоре с корреспондентом Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что в Госдуму внесен законопроект о новых штрафах для агрегаторов такси. Кроме того, законодатели предлагают ужесточить санкции для водителей.