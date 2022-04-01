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Банк Уралсиб бессрочно продлил действие своих карт

  • 01/04/2022, 17:12
Банк Уралсиб бессрочно продлил срок действия карт для физических и юридических лиц, эмитированных банком.

новости бизнесаКарты Visa, Mastercard и «Мир», срок действия которых заканчивается в марте 2022 года и позже, будут автоматически продлены. Перевыпускать карты не нужно. Если карта, срок действия которой заканчивается в марте 2022 года, уже была перевыпущена, то её необходимо получить в офисе банка по адресу, указанному в СМС от банка.

Картами Банка Уралсиб теперь можно совершать все привычные операции на территории России, даже в том случае, если истек срок, указанный на карте: платить в офлайн магазинах, а также российских интернет-магазинах, снимать наличные, совершать переводы с карты на карту и по номеру телефона. При оплате в российских интернет-магазинах необходимо вводить срок действия, который указан на карте.

Обращаем внимание держателей карт «Мир»: при планировании поездок в страны, принимающие карты «Мир», требуется заблаговременно перевыпустить карту, если её срок действия закончится во время пребывания за рубежом.

Более подробно узнать о картах Банка Уралсиб и условиях их обслуживания можно на сайте банка, по телефонам «горячей линии» 8-800-250-57-57 (для физлиц) и 8-800-700-77-16 (для юридических лиц и ИП), или в ближайшем офисе Уралсиба.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирский федеральный округ Россия Новосибирск

Теги : финансы Мир банки Банк Уралсиб VISA Mastercard


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