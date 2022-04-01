С 1 апреля семьям с детьми 8–17 лет будет предоставляться ежемесячная выплата

Как отмечается в документе, ежемесячная выплата предоставляется в случае, если ребенок является гражданином РФ, постоянно проживает на территории РФ, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте.

— Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации, — говорится в тексте.

В случае, если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 50 % величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 75 % величины прожиточного минимума для детей.

Если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере 75 % величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата назначается в размере 100 % величины прожиточного минимума для детей.