Банк Уралсиб интегрировал сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» с интернет-банком для бизнеса

Пользователям интернет-банка для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн, ведущим учет в онлайн-бухгалтерии «Моё дело», теперь доступна интеграция автоматического получения выписок из интернет-банка в сервис «Моё дело»* и отправка платежных поручений из «Моё дело» в интернет-банк.

Интеграция позволяет пользователям** автоматизировать бухгалтерскую и налоговую работу компании и сэкономить на услугах бухгалтера.

Операции, банковские выписки с автозагрузкой в систему учета, оплата платежек — и все это из одного окна, в том числе:

Обмен электронными документами с банком

Проведение платежей

Загрузка выписки операций по расчетному счету прямо в систему учета

Отражение в учете, на основании выписки, операций по поступлениям и платежам, которые автоматически формируют в учете необходимые бухгалтерские проводки

Из банковских выписок информация по движению денег попадает во все регистры и отчеты: КУДИР, декларацию по УСН, годовую оборотно-сальдовую ведомость и бухгалтерскую отчетность.

Пользователям «Моё дело», не являющимся клиентами Уралсиба, банк предлагает специальные условия по открытию расчетного счета в рамках акции «Выгодное начало»**.

Более подробную информацию о сервисе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* Предоставляется совместно с ООО «Моё дело» (ИНН 7701889831), предоставляющим услуги в области бухгалтерского учета по модели SaaS в России.

**Функционал доступен пользователям c SMS и Рутокен. Для пользователей PayControl станет доступен в ближайшее время.

***Акция «Выгодное начало» с 20.02.2024 по 30.06.2024 г. для новых клиентов банка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — клиенты банка) — 3 месяца бесплатного обслуживания. Специальные тарифы в рамках акции применяются для клиентов банка: предоставивших полный пакет документов и открывших первый расчетный счет (далее — РС) в рублях РФ; не имеющих в банке иных действующих РС в рублях РФ в течение 3 месяцев до даты открытия первого РС; подключивших пакет услуг «Пора расти»/«Оптимальный с периодичностью 1/3 мес. Подробнее на uralsib.ru. Реклама, не публичная оферта. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия ЦБ РФ № 30 от 10.09.2015 г.