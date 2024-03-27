Робот помог хирургам спасти пациента в Новосибирске

66-летнему мужчине из Новосибирска врачи Центра Мешалкина спасли ногу благодаря роботизированной операции на брюшной аорте. Помогал врачам при проведении операции робот da Vinci.
У пенсионера диагностировали ослабление кровообращения в ногах. Причина — атеросклероз, поразивший все сосудистое русло.
До этого новосибирец перенес эндоваскулярное протезирование сонной, подвздошной артерий и коронарных сосудов.
Затем мужчина пожаловался на боли в ноге и появление незаживающей язвы на ней. Угроза развития гангрены и скорой потери ноги была неминуемой.
Благодаря проведенной операции врачам удалось значительно уменьшить риски кровотечений. К моменту выписки пациента кровоснабжение пораженной ноги восстановилось, язва почти зажила, а боль полностью ушла.
Ранее редакция сообщала о том, что девушку со сложной опухолью в мозгу спасли врачи в Новосибирске.
Источник фото: пресс-служба НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России
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