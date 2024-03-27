Застройщиков освободили от штрафов и пеней за срыв сроков ввода домов

С 22 марта 2024 года на территории России введён очередной мораторий на взыскание с застройщиков неустоек и иных штрафных санкций. Документ опубликован на портале правовой информации. Постановление будет действовать до 31 декабря. Это уже не первый мораторий на штрафы для застройщиков. Последний работал с марта 2022 года по конец июня 2023 года.

Согласно новому документу:

Не подлежит начислению неустойка за нарушение застройщиком срока передачи объекта долевого строительства;

Стороны договора участия в долевом строительстве лишены возможности предъявить друг другу требования о возмещении убытков;

В отношении застройщика не подлежат начислению проценты за нарушение срока возврата денежных средств в случае расторжения договора по инициативе участника долевого строительства;

Не подлежит начислению неустойка за нарушение срока устранения недостатков объекта долевого строительства;

Штраф, присуждаемый за отказ в удовлетворении требований участника долевого строительства в досудебном порядке, не подлежит взысканию в случае, если досудебная претензия направлена застройщику в период действия моратория;

Для банков и иных кредитных организаций установлен запрет на исполнение решений судов в случае, если исполнительный документ предъявлен в период действия моратория;

По уже вынесенным решениям судов в части взыскания неустоек и штрафов введена отсрочка исполнения до 31.12.2024 года.

Кроме того, неустойка за нарушение срока передачи квартиры, начисленная за период с 01.07.2023 года до 22.03.2024 года, будет рассчитываться с учетом ставки ЦБ на 1 июля прошлого года, составляющей не более 7,5%.

По мнению независимого аналитика рынка недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, данное постановление позволит некоторым девелоперам подстраховаться.

— Эта мера направлена на опережение. В условиях санкций у компаний возникает много проблем: нехватка кадров, сложности с поставками некоторых материалов и так далее. По моим прогнозам, от 15 до 30% застройщиков в Новосибирской области в этом году должны были нарушить сроки ввода многоквартирных домов. По проектному финансированию, задержка сдачи дома ведет к многочисленным штрафным санкциям и судебным разбирательствам, а это прямая дорога к банкротству. Поэтому введение моратория — попытка сохранить стабильность и не допустить появление новых обманутых дольщиков, — рассказал эксперт.

Он добавил, что действие постановления вряд ли будет продлено.

— На основную массу застройщиков это постановление не окажет никакого влияния. Я имею в виду те компании, которые до сих пор не нарушали сроки ввода домов. Вряд ли у них и сейчас возникнут проблемы. Мораторий — некая подпорка для тех, кто зашатался. Дать им устоять на рынке. Если же застройщик не сможет достроить дом за 9 месяцев отсрочки по штрафам и пеням, это говорит о серьезных финансовых проблемах компании. Таким девелоперам мораторий не поможет, — уверен Сергей Николаев.

Эксперт напомнил, что Новосибирская область несколько лет назад была в топ-3 по задержке ввода МКД (средний срок задержки ввода жилья составлял 12-13 месяцев). На сегодняшний день, по его словам, регион улучшил показатели и не входит даже в пятерку антирейтинга.

На сегодняшний день, в среднем по России нарушение сроков сдачи домов достигает трех месяцев. Если учесть существующую практику ввода вновь построенных домов в эксплуатацию, то срок задержки до полугода можно считать допустимым. При этом, причинами задержки ввода дома могут стать не только финансовые трудности компании. но и сложности с подключением объекта к коммуникациям или проблем с документацией, необходимой для государственной регистрации объекта, работой госкомиссии.

По данным Росстата, за январь-февраль 2024 года в Новосибирской области введено 623,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых помещений, это на 5,6% больше, чем в 2023 году.

— Если учесть, что к прошлому году в регионе на треть снизилось число МКД в высокой стадии готовности, падение ввода за год может превысить 20%, — резюмирует он.

Ранее редакция рассказывала, что в России в очередной раз продлен мораторий на предоставление перевозчиками свидетельств об утверждении типа цистерны и об испытании цистерны. Согласно постановлению правительства РФ, теперь правила начнут действовать с 1 сентября 2025 года.